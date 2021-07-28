完整保險規畫 讓三類爸爸族當家人靠山

父親節即將到來，保險專家提醒三類爸爸族，身為家中經濟支柱，一家之主有著不能倒下的壓力，千萬不要忘記檢視強化自身的保障，並建議三類爸爸族透過「金旺前挺保」專案保障搭配組合，當家人永遠的堅實靠山。

據壽險公會台灣人口投保人壽保險投保率統計，在20歲以上成年人口，男性投保率普遍低於女性。全球人壽表示，很多男性成家立業後，肩負家庭經濟靠山重任，努力打拚，卻忽視了自己所承擔的風險，建議新手準爸爸、學業期爸爸及空巢期爸爸，可透過「金旺前挺保」專案規劃保障，除了以壽險主約當潛艇堡麵包作為退休規畫的核心，搭配五款醫療照護的附約，就如同五蔬果一樣健康養生，建構完整的退休規劃專案。

擔任潛艇堡麵包的就是「全球人壽1314金利旺盛利率變動型終身壽險（定額給付型）」，5「蔬果」則是實支實付、重大傷病、失能豁免、多次癌症、長期照護等健康保障，由壽險主約搭配多款一年期附約，在建立退休規劃保障的同時，也可以建構起全方位醫療保障，相挺三族群爸爸們，讓自己在外打拼的風險有保險保障當靠山。

新手準爸爸們可規畫壽險主約搭配失能豁免保障及實支實付保障，就不用擔心因失能經濟收入減少或中止導致無法續繳保費，若發生1-8級失能不只可免繳整張保單的續期保險費，主契約繳費期間內尚未繳付之續期保費還可貼現領回，因應緊急需求；實支實付保障可以支援健保以外的自費開銷，包括住院手術費用、門診手術與特定診療等，自行決定醫療品質，還額外提供定額的住院照護金，可安心請看護。

學業期爸爸是指從孩子開始上國小到完成大學學業、成年就業前的時期。全球人壽認為，這重大責任時期的爸爸會發現「什麼都要花錢、但錢永遠都不夠用」，不能生病、也不能發生意外，因此，相較於對新手準爸爸們的建議，建議可再加碼附加重大傷病保障及多次癌症保障，作為「替身爸爸」以轉移健康風險可能引起的家庭經濟缺口。

至於空巢期爸爸，全球人壽建議，除了透過壽險主約做好退休財源規畫並且做好醫療與疾病保障外，此時可再附加長期照顧保障。