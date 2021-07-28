保誠人壽推終身壽險 兼顧保障與財富累積

英國保誠人壽今(28)日表示，以其多年經營分紅保單市場的經驗，與渣打國際商業銀行攜手推出保誠人壽雙喜臨門終身壽險，兼顧保障與財富累積，提供給消費者相對穩定的選擇。

透過長期持有，可藉由分紅保單平穩性機制，降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響，尋求降低報酬波動，達到穩定累積財富之目的。

台灣經濟研究院景氣動向調查指出，隨著歐美地區疫苗加速施打，以及寬鬆性貨幣政策及擴張性財政政策的施行，全球經濟可望復甦。但是受到英國、日本、馬來西亞與泰國等地疫情再起，使得部分地區的經濟，因疫情陷入封鎖及解封循環，依然呈現不穩定的狀態，而國內各產業景氣更因為三級警戒而造成衝擊。

面對後疫情時代，如何為將來做好準備，給自己及家人提供更安心的保障，民眾除了要超前部署之外，更應具備「滾動式」修正觀念，定期檢視自己及家人的保險保障，評估家庭經濟現況，彈性調整資產配置及理財策略，以因應大環境的變化與挑戰做好更萬全的準備。

保誠人壽雙喜臨門終身壽險有獨特的商品設計，繳費兩年即可享有終身壽險保障，並可分享保險公司的經營績效。

自第二保單周年日起，有機會年年享有保單「年度紅利」，且自第六保單年度日起，若發生保險契約約定事件即可獲得一次性「長青紅利」的給付，對於有退休規劃及資產傳承需求的消費者而言，可以滿足保障與財富累積的雙重需求。

英國保誠人壽建議消費者，善用手邊資金適時評估規劃購入適合自己的分紅保單，為將來的規劃做好資產配置。若搭配選擇保險金分期給付，更可安心傳承財富予家人。

以40至50歲族群為例，可能在經過幾年的奮鬥後，手邊存有一些資金，此時，就可考慮以保誠人壽雙喜臨門終身壽險，作為將來退休金或資產傳承的準備。

持續繳費兩年後，就有機會享有保單年度紅利，並依據保單約定選擇現金給付或儲存生息，讓資金更靈活運用。

到第六保單年度起，若消費者不幸身故、完全失能或保險年齡達100歲當年仍生存時，可獲得長青紅利給付。

另一方面，對於有資產傳承需求的消費者，保誠人壽雙喜臨門終身壽險提供保險金「分期給付」選擇權，可以選擇保險金一次給付或是依約定分期給付給受益人，能夠更有效率地規劃財富傳承。

面對無情的新冠肺炎病毒攻擊，生命的風險說來就來，選擇具備分擔風險與紅利共享的保誠人壽雙喜臨門終身壽險，一方面為突如其來的風險做好準備，另一方面善用手邊的資金及早投入，達到對長遠美好人生的保障與規劃。