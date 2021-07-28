女性董事比率太低 投資機構將透過投票表態

環境永續及性別平權已成為企業永續發展的重要課題，資產管理公司富達國際宣布，在其全球「永續投資投票原則及指引」中，加入關於氣候變化及多元性別範疇的全新方針。舉例來說，富達在已開發市場的所投資企業，若董事會中女性董事占比未達30%，富達將積極溝通，並透過股東投票權向不符預期的企業董事會表態。

富達國際全球企業治理及永續投資主管陳振輝說，「在企業會議中行使投票權，是作為股東的基本責任之一，因此我們希望透過積極參與及投票，致力幫助改善所投資企業的公司治理及永續發展行為。」

富達表示，「永續投資投票原則及指引」涵蓋12個主題，聚焦關鍵的環境、社會和公司治理（ESG）領域，其中氣候變遷對企業長期獲利能力及永續經營已構成重大風險。為了將全球暖化溫度控制在不高於工業化前攝氏1.5度的範圍內，全球經濟需經歷徹底的轉型才可能達成，這也將影響大部分領域的人類活動。

富達期望所投資企業可以採取行動管理企業對氣候變化的影響，並減少溫室氣體的排放量，同時具體且適當地揭露排放量、目標、風險管理和企業疏失等相關資訊。2022年開始，若所投資企業未能符合最低要求，富達將透過投票向企業管理團隊表態。

陳振輝表示，富達對所投資企業傳達的訊息很明確。其中，氣候危機尤其不容忽視。這影響富達所投資主要產業的本質，因此也是所有企業必須考量的重點項目。富達目前正和參與「淨零排放資產管理機構倡議」（Net Zero Asset Managers initiative）的夥伴合作，協力支持邁向全球淨零排放目標的過渡期。富達期望所投資企業目標一致，並制定減碳和減少其他溫室氣體排放的準則，以期達到符合「巴黎氣候協定」中提及包含淨零排放等目標。」

此外，根據「Women on Boards」報導關於「富時綜合指數背後的性別多元及共融真相」最新調查顯示，摒除富時綜合指數前350家企業後，其餘有超過一半上市公司的高階管理團隊全為男性。富達為所投資公司的女性董事占比設定目標，針對大部分已開發市場的所投資企業，若董事會中女性董事占比未達30%，富達將積極對其展開溝通，並考慮透過投票向管理團隊表態。至於仍在建立性別多元化標準的市場，董事會女性董事占比目標則設定為15%。

富達國際亞太區首席投資長 Paras Anand 指出，「愈來愈多研究調查顯示，推動性別多元化的組織擁有較高的工作效率及績效表現。富達也從自身了解到，性別多元及共融的工作環境將有益於我們的客戶、業務及員工，創造多贏。富達承諾將積極參與全球各地所投資企業的治理，以推動各界提升性別多元化目標，並促使未達標者承擔社會責任。」

富達國際的業務遍佈全球超過25個地區，總資產達7871億美元，服務的客戶包括銀行、主權財富基金、大型企業、金融機構、保險公司、財富管理公司及個人投資者。此外，富達國際旗下管理客戶總資產則為6012億美元。