磊山保經教三招 加強財務防疫力

磊山保經表示，上有老、下有小，還要為退休煩惱的三明治爸爸們，正因為背負壓力，才更需要透過適當的工具轉嫁龐大的風險損失、透過理財來累積財富，才能在進入人生下半場時擊出黃金全壘打，擁有富足且幸福的樂退生活。

一年一度的父親節即將到來，傳統中父親肩負著家庭經濟的重大責任，即使現在雙薪家庭居多，但仍面臨著扶養父母、子女、負擔家庭開銷，同時也要為自己的退休生活做準備的多重壓力，成為三明治爸爸。

磊山保經桃園分行資深業務副總張志強表示，新冠肺炎疫情可透過疫苗施打提升防疫力，而家庭的財務防疫力，則可以藉由三個必備財務規畫去提升防疫力，包含：全方位的醫療保障規劃、打造教育金和退休金的雙金計畫及財務防火牆的資產規劃。

一、全方位醫療保障準備。

張志強表示，為了避免發生意外、疾病、癌症導致失去工作能力及老化造成收入中斷支出不斷，三明治族爸爸們應優先檢視手邊的醫療保單，當經濟能力有限時可考慮以醫療實支實付險、重大傷病險和失能險三大核心保障為主。

根據健保署統計截至2019上半年，短短七年內，自費醫材的品項就從650種暴增到將近3,000種。且民眾花在全額自費醫材的錢，更是五年前的四倍，台灣目前排隊等著健保給付的藥物約2,000多種，這些數據顯示了實支實付醫療保險日益重要。

另外，根據衛福部統計，長照需求時間平均約7.3年，若每月估算4萬元的照護及生活、輔具等費用，七年下來花費將高達336萬元。若沒有透過失能險、重大傷病險等機制準備好每月3萬元的家庭生活費及3萬看護費用，發生風險時的經濟壓力一般家庭難以負擔。

二、教育金及退休金雙金計畫。

「苦不能苦孩子，窮不能窮教育」。子女教育金需求，是為人父母者相當重要的理財規劃目的，張志強建議三明治爸爸們可以將月收入的10%至20%投入醫療保險規畫，30%至40%投入儲蓄，及理財剩下的50%至60%才是生活可以支出的費用。

理財建議透過選擇有內含失能及壽險保障和特別加值金功能的投資型保單為優先考量，兼顧投資與保障，滿足有關子女教育金及三明治族爸爸們退休金的需求規劃。

三、財務防火牆的資產規劃。

在財務防火牆方面，張志強建議三明治爸爸們，可以透過高壽險槓桿的分紅保單定期跟終身型互相搭配，規劃壽險保額的額度是至少家庭年收入的十倍，或是將房貸、車貸、家庭生活及教育費、父母孝親費相加，作為規劃壽險保障額度依據。

透過分紅保單可同時享受到壽險保障與保單紅利，藉由分紅保險明確的平穩性機制，長期持有降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響，分享保險公司的經營成果，達到兼具退休、保障、傳承的三贏人生。

磊山保經提醒，家中的經濟支柱若能尋求專業保險從業人員，善用工具化解壓力，將三個財務防疫力規劃做足準備，不僅可避免風險造成的損失，也可以為未來生活多添保障。