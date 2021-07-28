台新銀數位通路推優惠券 賣場租車電影有折扣

隨著本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布全台於27日調降為二級警戒並適度鬆綁部分措施，包含戶外景點、室內美術館、博物館，電影院、國內20人旅遊團、餐廳低運量開放等，但仍然提醒民眾需依照規範落實防疫，維持社交距離，確實戴口罩，依序接種疫苗，以共同贏得防疫勝利。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀對此表示，為了滿足民眾接下來的消費需求，台新銀行攜手國內各大廠商，透過旗下各個數位通路包含台新ATM、行動銀行、Richart Life等，準備了線上及線下購物的各項好康優惠券，要分送給民眾，讓大家在消費的同時還可以享有折扣優惠。

除了享有台新銀行信用卡原提供的各項權益及消費回饋外，民眾還可在台新行動銀行或於ATM領取家樂福線上購物及屈臣氏網路商店推出的「滿千折百」優惠（自即日起至9月30日），另對規畫旅遊的民眾提供了AVIS租車不分平假日「全車款75折」、以及叫車吧App包車旅遊「現折NT$ 300」優惠（自8月1日起），民眾若有打算安排來場久違的電影欣賞，可透過台新ATM取得電影「疾凍救援」不限場次早場優惠票價的優惠券，於台新銀行ATM完成指定交易還可額外參加天天加碼抽幸運金的活動，每天皆會抽出一名2,000元的幸運得主。

台新銀行運用旗下數位通路提供各項好康活動，不但可協助活絡合作廠商商機，亦可為民眾的日常防疫生活帶來一些小確幸。包國儀提醒，在消費享受折扣優惠的同時，千萬別忘了確實做好防疫工作，持續注意自身及家人朋友的健康，大同互相勉勵攜手共度疫情影響。