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美元投資型保單上半年大賣 年增1.9倍

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

新台幣兌美元匯率今年以來升值1.55%，民眾買美元保單意願增加，尤其資本市場活絡，讓投資型保單扮演主流角色。金管會今（27）日公布今年前五月外幣保單銷售情形，其中美元投資型保單大賣43.84億美元，折合新台幣將近1,230億元，年增1.94倍之多。

受惠於資本市場持續活絡，消費者對投資型保單興趣增加，金管會今日公布前5月外幣保單銷售情形，投資型保單新契約保費收入1,254.5億元，較去年大幅成長145%，成長動能來自美元投資型保單。國泰人壽、台灣人壽、富邦人壽三家無論是外幣或是美元投資型都是前三強公司。

傳統型外幣保單買氣依舊不佳，累計今年前5月銷售仍較去年同期衰退10%，折合約新台幣1,293.74億元。收入前3名公司，依序為南山人壽、中國人壽與國壽。

以各幣別來看，美元保險商品買氣最夯，今年前5月新契約保單保費收入90.31億美元，年成長46%，其中投資型成長194%最多，比重已來到48.5%。

此外，美元傳統型前五月新契約保費收入46.47億美元，年減1%，在所有外幣傳統型保單中衰退幅度最小，主要因為目前市面上美元傳統型保單宣告利率不少還在3.2%以上，加上新台幣強勢，仍吸引一些保守型民眾買進作為理財之用，銷售前三名壽險公司排名與外幣傳統型相同。

另在澳幣保單部分，今年1至5月新契約保費收入為1.08億澳元，其中傳統型減少76%，投資型衰退37%，銷售前3名公司分別為國泰人壽、安達人壽、安聯人壽。

人民幣保單部分，新契約保單前5月銷售達2.78億人民幣，其中投資型占絕大多數，年減47%，衰退幅度略有縮小，傳統型依舊衰退86%之多。

保單 美元

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