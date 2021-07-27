金管會9月起禁銀行「虛胖」開戶數

疫情帶動之下，國內數位帳戶開戶數激增，同時銀行把握商機拼命推出優惠，許多客戶為搶優惠在同一家銀行開了多個數位帳戶，其實真正在使用的只有一個帳戶。金管會預計第3季開始，要求銀行回報數字時必須歸戶，禁止銀行為開戶數排名而「虛胖」數字。

據金管會銀行局今公布的統計，截至今年上半年，國內數位帳戶開戶數達832萬戶，年增率高達7成，持續創下歷史新高。其中以他行帳戶或信用卡認證的第3類帳戶最多、為333.6萬戶；其次是以自行帳戶認證的第二類帳戶，為291萬戶。

以個別銀行來說，開戶數前５名分別是台新銀259.2萬戶、國泰世華銀127.1萬戶、永豐銀89.4萬戶、一銀64.7萬戶、王道銀46.2萬戶。純網銀則還沒有任何一家銀行排上前5大，但兩家銀行開戶數已達22萬戶，其中以LINE BANK的15.9萬戶遙遙領先。

銀行局主秘童政彰分析，近期數位帳戶的活絡主要有三大原因，第一是生態圈效益浮現，網購、外送等平台興起，帶動民眾使用數位帳戶進行支付；第二是疫情，因本土疫情在5月進入三級警戒，許多民眾選擇在家中繳款交易，會用數位帳戶做資金交付，同時也選擇在家上網開立數位帳戶；第三，多家銀行推出行銷活動，像是開數位帳戶搭配信用卡加碼優惠，或提供台外幣存款利率優惠、跨行轉帳手續費減免、買基金手續費減免等。

但銀行局也發現，多家銀行透過推出優惠活動衝開戶數，反而變相鼓勵客戶浮濫開戶，客戶在同一家銀行開好幾個數位帳戶，可能優惠拿完後，真正在使用的數位帳戶就只會有一、兩個。

童政彰表示，從第3季開始，要求銀行在回報開戶數字時必須「歸戶」，也就是一個客戶在同一家銀行就算有多個數位帳戶，也只能算一個。目的是希望數字可以反映出民眾對數位帳戶的真實需求，也避免銀行為充數字變相鼓勵客戶開好幾個數位帳戶。就目前了解，已有多家銀行在回報數字時是採歸戶，預估9月起的數字不會差異太大。