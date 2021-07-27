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三級警戒撐得住！6月退票率0.27% 與5月持平

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

國內疫情拉警報、5月下旬後進入三級警戒，但政府擴大紓困措施，加上國內資金寬鬆，個人與企業償債能力暫時未受明顯衝擊。中央銀行今（27）日公布6月存款不足退票概況，其中，存款不足退票金額31億元，占票據交換金額的比率為0.27％；退票張數與金額比率均與5月持平。

累計今年前六月，退票金額比率為0.25%，較去年同期的0.33%，下滑0.08個百分點。

回顧今年5月，退票金額一度增至35億元，創下今年最高，但6月已降至31億元，單月減少3.87億元。央行官員指出，5月退票金額較多，主要是營業天數以及月底峰日較多所致，且退票率容易受到個案影響，國內景氣狀況不能只看單月數據表現、應觀察長期走勢較為準確。

央行資料顯示，6月逾億元以上退票大戶，個人戶與企業戶各一戶，合計兩戶，其中，個人戶退票金額為1.2億元，企業戶為1.3億元，合計2.5億元。

央行指出，6月票據交換張數為558萬5,013張，較5月減少21.95％，票據交換金額為1兆1,423億元，較5月減少12.08％；主要是6月較5月減少1個月底峰日，使票據交換張數及金額均減少。

央行解釋，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；相較5月有2個月底峰日，6月則僅有1個。

央行表示，6月公司戶退票張數占全體退票張數比重較5月減少0.59個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較5月增加2.77個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

央行 疫情

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