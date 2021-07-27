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數位帳戶暴衝832萬戶 金管會研擬上調轉帳限額

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

新冠疫情期間，國人減少出門，多在網路上消費，帶動國銀數位帳戶上升，據金管會今（27）日公布最新統計，截至6月30日止，國內合計一至三類帳戶開戶人數已達到832萬戶，較去年同期大增將近七成。

不過也因為數位帳戶暴衝，其中以第三類（利用他行存款、信用卡帳戶開戶）開戶，較前一年大增將近146萬戶最多，為了方便民眾使用，銀行局主秘童政彰也透露，銀行公會正在研議是否提高第三類帳戶的轉帳交易限額，目前轉帳予他人之限額為每筆1萬元、每日最高3萬、每月最高5萬，希望最快在第四季研議方案可望出爐。

此外今年純網銀正式上路，目前僅有樂天與LINE Bank二家，2家截至6月底止，各有6萬470戶及15萬9,854戶，合計純網銀開戶數上半年累計為22萬戶左右，占全體832萬數位帳戶的比重僅2.64%。

三大類帳戶中，以第三類（利用他行存款、信用卡帳戶開戶）帳戶增加145.9萬戶最多，其次是第二類用自行存款帳戶開戶增加124.9萬戶最多，以第一類（自然人憑證加視訊）增加69萬戶最少。目前一、二類帳戶的轉帳限額均是每筆5萬、每日10萬元與每月最高20萬元。

排名前五大數位帳戶銀行方面，截至6月底，已開立戶數最多前五家銀行，依序為台新銀的259.2萬戶、國泰世華銀的127.1萬戶、永豐銀為89.4萬戶、第一銀64.7萬戶與王道銀的46.2萬戶。

銀行局主秘童政彰分析今年數位帳戶大爆發的原因主要有三，一是生態圈效益的浮現；像是網路商城、影音、美食外送、購物等，可用數位帳戶支付，可看到民眾開立數位帳戶，可便利在網路商城等生態圈從事交易，生態圈效應慢慢浮現。

第二原因是受疫情影響，進入三級警戒，大家都在家裡，一些商業行為需要帳戶交割，例如在家上網消費或遇到繳稅等，都透過數位帳位做相關資金交付，也因為疫情關係催動數位帳戶開戶活絡。

再來銀行也掌握此趨勢，提供相關行銷活動， 包括開數位帳戶搭配銀行信用卡、簽帳卡給予優惠的台外幣存款利率等， 利用差異化的利率、跨行轉帳手續費減免、購買基金折扣等行銷方式，也讓客戶積極開數位帳戶，以上是數位帳戶比較熱絡的三大原因。

數位帳戶 信用卡

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