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林昀儒、鄭怡靜奧運奪銅 合庫提供獎金並且加薪

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

2020東京奧運如火如荼進行中，日前在桌球混雙項目為台灣奪下一面銅牌的林昀儒鄭怡靜合庫銀行桌球選手，合庫銀今（27）日宣布，林昀儒及鄭怡靜獲奧運銅牌佳績，合庫除提供一次性獎金、記功獎勵及晉升一職等與加薪外，每月再加碼3萬元營養費、為期2年，給予球員實質的支持與鼓勵。

合庫指出，林昀儒及鄭怡靜在26日東京奧運桌球混雙銅牌戰中展現合作無間默契，面對法國組合里貝森及袁嘉楠，全場一路領先，最終以直落4的局數擊敗對手，順利摘下銅牌，這也是台灣自從2000年雪梨奧運以來，相隔21年的第三面桌球獎牌。

身為培育國手的搖籃，合庫銀行長期贊助羽球、桌球及棒球等三支球隊，每年斥資上億元，讓選手們無後顧之憂，可以專心精進球技並積極參與國內外賽事，而球員亦可以逐步實現自己的夢想，合庫銀董事長雷仲達期許這次代表國家登上世界舞台的選手們，繼續在東京奧運會為台灣奪牌，再創佳績。

本次東京奧運，中華隊參賽選手裡，屬於合作金庫的成員合計達十位之多，羽球隊由教練蔡佳欣帶領世界球后戴資穎、台灣一哥周天成及王子維等；桌球隊由教練許榮展、蔣澎龍帶領莊智淵、陳建安、林昀儒及鄭怡靜等世界級名將參賽。

桌球男子單打部分合庫選手亦有精彩表現，截至27日晚間8點止，桌球教父莊智淵以凌厲的攻勢，全面壓制香港選手挺進16強，林昀儒也乘勝追擊晉級8強。後續莊智淵、林昀儒、陳建安及鄭怡靜等球員亦有男子及女子桌球團體賽，期待能為台灣奪下更多獎牌。

東京奧運 合庫 鄭怡靜 林昀儒

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