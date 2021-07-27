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忙外送別忘了自保 先自問：「意外保障你做足了嗎？」

聯合新聞網 / 小花平台保險+
自今（110）年以來，外送餐飲平台交易熱度再衝高，已接連發生好幾起外送員車禍事故造成傷亡，也引發了不小的爭議。 聯合報系資料照
自今（110）年以來，外送餐飲平台交易熱度再衝高，已接連發生好幾起外送員車禍事故造成傷亡，也引發了不小的爭議。 聯合報系資料照

國內本土新冠肺炎疫情3級警戒持續延長，防疫期間，許多行業真可說是苦哈哈！尤其是時序進入酷熱的7月，對於需跑外務的工作更是備感辛苦；隨著近來外送餐飲平台興起，每天頂著大太陽在外頭奔波幫忙送餐的外送員，因為民眾「踴躍」檢舉其在路邊脫下口罩用餐恐成防疫破口，使得外送員吃飯的問題被端上了檯面。

對此，國內藝人NONO日前在臉書發文呼籲，希望大家能將心比心，也換個立場想想，在防疫期間，如果沒有外送員幫忙送餐，將有多少人的生活會因此變得不方便？「不要再檢舉外送員、送貨員脫口罩吃飯了，希望大家能有多一點同理心，可以再多一些體諒。」

專家：變更職業一定要主動告知，以免權益受損！

從小編的視角，曾經看過一些外送員載著孩子跑外送，雖然心裡免不了嘀咕「很危險！」卻也能真實地感受到市井小民維生的艱辛……；據媒體報導，近來有不少勞工因為失業或是放無薪假，紛紛投入當外送員行列，就像他們受訪時說的：「如果能更好，誰不想？」 

再從另一個角度來看，外送員每天在外奔波，免不了發生交通意外事故，確實自今（110）年以來，外送餐飲平台交易熱度再衝高，已接連發生好幾起外送員車禍事故造成傷亡，也引發了不小的爭議。 

針對外送員這個話題，有許多細節與眉角值得深究。其實外送員的人身保障規劃重點，可能與你我許多人都有著相似之處，如果你從事的是業務銷售工作，與外送員一樣必須格外注意人身意外保障。 

小花平台保險顧問指出，外送員每天在外奔波送餐，發生事故意外風險機率也較高，建議必備意外險和意外醫療險，善用意外險「低保費、高保障」特性，加上意外醫療險有日額型和實支實付醫療險，可以有效填補意外受傷後的醫療費用。 

另一方面，小花平台保險顧問進一步建議，等到已經投保意外險和意外醫療險後，可以額外再補強當遇到重大意外失能時，有按月提供照護補助或是收入填補的意外失能保障。換句話說，外送工作者優先考慮以定期型的意外險來補強個人突發意外風險，一定要有意外醫療、意外失能及意外身故等3大保障項目。 

最後，一定不要忘了，意外險保費不是以年齡來計算保費，而是依照「職業等級」來計價，不論是否把外送工作當作正職或是兼職，只要從事相關工作，就必須要提高個人風險意識，「透過保險移轉風險，同時也要主動向保險公司告知職業，才能獲得最完整的保障。」 

說到被保險人沒有主動告知保險公司變更職業的最差情況，小花平台保險顧問強調，一旦發生事故需要啟動理賠時，保險公司會依照原收保險費與應收保險費的比率折算保險金來給付，甚至還有可能拒賠，需多加小心留意。

▌原文出處：

忙外送別忘了自保 先自問：「意外保障你做足了嗎？」

外送員 美食外送 保險

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