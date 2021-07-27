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年輕人看過來！這樣買保險最划算

聯合新聞網 / 小花平台保險+
圖／小花平台保險+提供
圖／小花平台保險+提供

什麼時候該買保險？保險怎麼買最划算？猶記得小編在出社會後拿到第一份工作薪水，就買了人生中的第一張保單，身邊的絕大多數朋友、同事也都幾乎是在還是社會新鮮人時，就早早為自己的保障規劃增添價值，顯見愈來愈多人意識到健康與人身保障的重要性！

只是，受到近來國內薪資成長停擺的影響，對於個人財富投入在儲蓄、保險或是投資上的分寸拿捏較難以掌控：如何做好個人財務管理，同時兼顧好健康與保障，可說是社會新鮮人職場必修學分。 

3投保原則：用小錢買到高保障、把錢花在刀口上 

根據人力銀行所做的一項最新調查顯示，儘管本土新冠肺炎疫情拉警報，仍有近8成左右的公司行號積極招募社會新鮮人，平均開出月薪落在新台幣29,000元；其中，大學畢業新鮮人領有28,838元、薪資漲幅3.53％居各學歷之冠、其次是碩士畢業新鮮人領有32,282元、薪資漲幅略差也有2.59％、最後是專科新鮮人的27,487元、僅有小漲2.24％。 

說到社為新鮮人如何聰明運用有限的預算，讓薪水發揮最大效益、做出完整的保險和理財規劃，小花平台保險顧問建議，社會新鮮人買保險首要考量就是「要划算、CP值要高」，把錢花在刀口上、用低保費買到高保障額度，讓自己與家人可以免去後顧之憂。以下提出社會新鮮人在規劃個人保險保障時，建議掌握的「既划算又完整」投保3原則： 

原則1、先求有再求好、重視風險轉嫁

 

相信你一定有聽過「天有不測風雲、人有旦夕禍福！」尤其是這次突如其來的新冠肺炎疫情延燒，更是讓人心有所感……；提醒你：面對不可預知的未來風險，一定要有風險轉嫁的觀念。 

這裡建議新鮮社會人基於「錢難賺、風險未知」的立場，用來購買保險的錢更要精打細算，繳交出去的每一筆保費都要花在刀口上，在做保險規劃時，不妨從「先求有、再求好」的需求面著手，先買眼前當下可能就會遇到的生與死的風險保障，如果還有多餘分配的錢，再進一步布局退休前理財規劃及資產配置。 

原則2、「先定期後終身」優先考慮壽險、意外險

 

不論你是已婚或是未婚，每個人都有其應盡的個人或是家庭責任，包括：維持生計、奉養父母、養育兒女等，以初入職場的社會新鮮人來說，必須擔起的責任除了養活自己外，有些人也要扛起照顧父母甚至養育孩子的責任，在預算有限的情況下，建議依循2個基本投保重點： 

其一是「重保障輕儲蓄」，以年輕人可能遭遇的突發風險，諸如：生病、發生意外醫療等事故，嚴重時造成癱瘓，甚至是死亡風險，建議將壽險、意外險列為優先考量的險種，如果不幸因為生病或是意外事故而身故，可以留有一筆保險金給家人使用，作為生活費或是其他用途。 

其二是「先定期後終身」，年輕人在身上可運用資金有限的情況下，提供一種更安全、更有保障的投保觀念，就是定期險優於終身險，與其買「不足額」的終身險、倒不如用小錢買到「足額的」定期險，建議以最低保額或是保費最便宜的終身險當主約，讓加保的高保額定期險附約一年年續保下去、拉高保障。 

原則3、面對3高風險，一定要保醫療險

 

隨著二代健保實施後，健保負擔外的自費項目也跟著增加，對於口袋不深的民眾來說，可能必須直接面臨「3高」風險：醫材價格高、標靶藥物價格高及新式手術費用高。 

對於手頭預算有限的年輕人而言，建議以投保定期醫療險為優先考量，需特別注意有無「保證續保」，簡單來說，就是只要保戶有繳交保費，無論有沒有申請理賠或是健康狀況下降甚至是商品停售，保險公司都不得拒絕續保。等到手頭預算比較寬鬆後，此時則可以依據個人需求選擇保障終身的終身醫療險。

▌原文出處：

年輕人看過來！教你怎麼買保險最划算！

保險 保單 壽險 醫療險 薪水 理財

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