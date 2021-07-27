國壽遠距投保日進千件 牛年生、天秤座最愛用

國泰人壽今（27日）下午舉辦「泰好保」平台線上記者會，發表從5月26日推出遠距投保到通過試辦升級為「CVX泰好保」平台以來，累計至7月25日已達4.5萬件數，其中以牛年生、天秤座保戶接受度最高。

國壽發言人兼執行副總林昭廷表示，泰好保24小時可保，甚至半夜3點都有人投保，打破時空限制，儘管最近一周疫情趨緩，仍然每天有600~1,000件進件數，相當可觀，已達到市占率75%，8月份即將再推出遠距投保新服務「個人化保單」新上線，遠距投保將成末來新常態。

國泰人壽總經理劉上旗今天也分享國壽試辦遠距投保成功背後的關鍵三力，即是數位應變力、團隊敏捷力與業務學習力，才能在這麼短的時間內就打造出契合客戶體驗的遠距服務，每天有2萬名壽險業務人員使用，也成為市場最多人、也最滿意的選擇，他說目前CVX泰好保只是「起手式」，未來還會持續進化推出更多元的遠距服務。未來希望遠距保險成為一個常態化平台，無論是身份辨識、網路視訊穩定性、影音存錄、資料不落地等都是國壽要努力的空間。

林昭廷則表示，截至7月25日，國泰遠距投保件數約4.5萬件，以投保防疫保單、保障型商品居多，年齡層集中於年輕客群(20~39歲佔65%)、地區以雙北及桃園較多（占34%），也是現在疫情最嚴重的地區，其中客戶與業務員居住不同縣市就佔了約3成！

林昭廷也說，年齡層上以20~39歲年輕世代最多，占比高達65%。此外國壽已有75%業務同仁使用遠距投保，而遠距件數佔總投保件數超過3成，遠距保單服務受理也超過3,000件，業務員使用滿意度達92%，客戶對整體流程滿意度更高達95%。

此外，林昭廷說，遠距服務最大優勢在於能打破時間、地點的限制，統計顯示一天24小時內，每個小時都有客戶遠距投保(包含半夜3點)；在地點上，服務超過200名離島客戶、甚至連江縣都有，有趣的是，分析後還發現遠距投保最受今年生肖本命年牛年保戶的青睞！狗年與龍年生排第二、三名。星座上則以天秤、獅子、處女排名前三名。

「國泰要帶給客戶的是，不只是縮短投保時間，更重要是突破時間空間的total solution」。林昭廷說，即便目前疫情已趨緩，國泰遠距投保的新契約件數佔比仍維持穩定且持續成長，每天進件約600~上千件，顯示遠距服務不僅是疫情期間催生的新服務，在未來，更希望成為業務員服務客戶與銷售的新管道、新常態，為台灣保險史寫下新的一頁。

國壽「泰好保」平台提供客戶全方位保險total solution，有別於其他保險公司只提供遠距投保，「泰好保」還包括保全、理賠、保費等，均可透過此平台一次完成；換句話說，客戶只要有手機，就能透過Webex視訊和國泰人壽App內建的「國泰上上簽」電子簽名來投保、辦理資料變更或保單紓困貸款等售後服務；而國泰人壽App於5月初全新改版，強化個人化資訊、自主服務辦理、健康促進等功能，讓客戶能快速查找到最關心的保單資訊、自主辦理常用的保單服務、掌握新契約或理賠申請進度等，還能參加CWP健康促進計畫，顧保障也顧健康。

林昭廷強調，「泰好保」最方便的是，不論是保戶還是新客戶，要、被保人是否同一人，都免事先做身分認證註冊，就算要、被保人和業務員分隔三地，直接一個連結在同一個視訊空間就可進行投保流程。一位經營離島客戶的業務員回饋，過往要請假2~3天特地前往，除了自己的交通住宿成本外、客戶也要等待，現在用泰好保真的又方便、又快速。

一位在花蓮工作的劉先生，剛出社會、又是在醫療單位工作，疫情期間雖心繫家人卻無法回家，後來先透過熟識的台南業務員為自己投保後，劉先生決定和妹妹一起幫高雄老家的爸爸投保、作為父親節禮物，為沒有保險的爸爸增添保障、盡孝心。這份保障，就是透過泰好保，花蓮、高雄及台南三地連線，打破時間與空間順利完成。

此外，林昭廷進一步發表在8月份即將上線的遠距投保新服務「個人化保單」，現場以一位曾先生為10個月寶寶投保的真實視訊畫面，來展示這項的客製化服務流程和成品，未來客戶在國泰人壽 App上就能將遠距投保「自、留」為更具體、永恆傳承的心意：

包括自選照片及留下話語，客戶可以自選webex投保當下的畫面或對自己或家人別具意義的照片上傳，也可留下一段想給自己或家人的話，讓當下心意能化為傳承文字，讓空中相聚、運用電子簽名象徵愛與保障的這一刻，化為電子保單的封面，並以更環保的方式留作紀念。