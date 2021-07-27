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南山人壽宣布 今起所有員工分四梯次回歸辦公

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

全國今（27）日起防疫警戒降為二級，南山人壽亦宣布自今日起，分四梯次陸續安排同仁回歸公司辦公，但為保護員工，提供包括免費快篩，及幫同仁投保疫苗險等啟動相關因應措施。

南山人壽表示，員工開始回歸公司辦公，公司鼓勵參與快篩檢測，費用由公司負擔。為保護員工的健康，南山鼓勵內勤同仁進行快篩，自7月22日起已連續三周與台北醫學大學附設醫院合作，在雙北及中壢地區辦理企業快篩，讓有意願的同仁參加，減少往返醫療院所的顧慮，且快篩檢測費用由公司負擔，檢測時間亦視同公假辦理。若非雙北市、中壢地區的內勤同仁，可自行前往醫療院所進行快篩或以家用快篩劑檢測，相關費用均由公司補助。

此外，7月27起南山人壽也將視中央指揮中心CDC政策及疫情狀況，分四梯次安排返回公司上班，優先安排快篩陰性的同仁返回辦公，並且回歸後仍維持異地及分流辦公等措施，也會強化座位及環境清潔，給同仁安心的辦公環境。此外在疫情獲得控制之前，不會要求全數返回公司，同時考量照顧幼童的家長，亦會維持部分員工持續居家辦公。

最後，南山人壽也將為內勤同仁投保疫苗險、提供有薪接種假及防疫照顧假。響應政府政策，為鼓勵接種疫苗提升保護力，南山人壽已為內勤同仁投保疫苗險，並提供有薪疫苗接種假二日，讓同仁安心接種疫苗。另外亦提供有薪防疫隔離假以及有薪防疫照顧假等，讓同仁安心工作。

國內疫情雖稍有減緩趨勢，南山人壽仍未鬆懈任何一項防疫措施，每日堅持落實各環節的防疫機制及工作，發揮企業社會責任，為同仁打造安心的工作環境，全心守護員工的健康。

疫苗 南山人壽

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