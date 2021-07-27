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仁新撤件創新板上市申請案 公司：營運不受影響

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
仁新今日舉行股東會，會議由仁新醫藥董事長林雨新（中）主持。記者黃淑惠／攝影
仁新今日舉行股東會，會議由仁新醫藥董事長林雨新（中）主持。記者黃淑惠／攝影

仁新醫藥（6696）今(27)日上午舉行股東常會並改選董監事。小股東關注7月12日自證交所撤件創新板上市申請案，是否會影響公司之營運，仁新首次作出回應，向股東信心喊話，表示公司資金足以完成現已開展的斯特格病變臨床試驗，營運不受影響，後續若欲開展其他臨床試驗而有資金需求，也有多元的籌資管道。

仁新醫藥今日舉行股東會，由董事長林雨新主持。仁新撤件創新板上市申請案影響，還是今天股東最關心的議題，仁新財務長莊晧淵說明，感謝政府跟證交所設立創新板的用心及美意，為創新公司提供新的募資管道。

主動撤件主要是因為創新板是新的市場，主管機關立意良善且有所期待，仁新綜合考量整體經營環境、業務及經營策略，覺得對現階段的仁新而言，或許不是最適合的時機，所以撤回創新板上市申請案。

另外，有股東詢問有無大股東撤資或賣股，莊晧淵表示，日前安排的閉鎖期並沒有因為撤件創新板而取消，參與閉鎖期的股東都還是非常支持仁新，對公司未來發展與掛牌計畫仍有高度期待，公司也依然有上市櫃的可能，所以也會維持閉鎖期的安排。

小股東關心資金是否充裕？莊晧淵進一步說明，仁新營運一切正常，臨床及研發進度都如預期推進，去年完成的九億資金募集足以完成進行中的斯特格病變1b/2期及3期的臨床試驗，目前沒有立即的資金需求。 若後續開展癌症產品的臨床1期或是乾性黃斑部病變的臨床3期，導致有資金需求，公司也依然有例如於興櫃進行現增、申請上櫃、以子公司募資等多元的籌資管道，如經董事會通過將依規定揭露。  

仁新今日股東會並通過董監事改選，新任董事為林雨新、朱承緯、李展宇（輝創投資）、許芳銘（運賢企業）、莊晧淵、陳虹緯，獨立董事王惠鈞、涂三遷、梁維仁。

股東會 募資

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