合庫鼓勵生育 每胎最高補助15萬元

鑑於國內少子化問題日益嚴重，日前行政院蘇院長於院會中提示財政部促請公股行庫研擬員工生育獎勵措施，合庫（5880）立即響應加碼員工生育津貼，由現行第1胎6萬元、第2胎8萬元、第3胎以上10萬元，大幅提高為10萬元、12萬元、15萬元，並搭配孕期可享之產前（檢）假、安胎假、陪產假、產假及育嬰留職停薪制度等相關配套措施，打造友善家庭的職場環境。

許多女性當媽媽的期望之一，是能夠安心的在產後護理中心坐月子，合庫董事長雷仲達體念現代年輕人對於生兒育女因為負擔太重而望之卻步，畢竟光產後至護理中心「坐月子」費用就動輒10萬元，為減輕員工或其配偶產後休養的負擔，決定提高生育津貼補助金額，讓員工或其配偶能夠安心調理身體。

另為落實員工照護及企業社會責任，合庫今年6月，為國內全體員工投保防疫及疫苗接種險，保費全數由公司負擔，並實施優於法規及同業的防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種補助及篩檢費用補助等多項福利後，本次為配合政府提倡生育政策並獎勵員工生育，加碼員工生育津貼，調幅超逾五成，第3胎最高補助15萬元，如果喜獲雙胞胎最高更可一次補助30萬元 ，大幅減輕員工或其配偶產後護理之經濟負擔，讓員工對生育補助有感。

雷仲達不只催生，還扮月老，曾經指示人資部門舉辦「合你（妳）相識 真的好庫」員工未婚聯誼活動，由合庫來扮起月老的角色，藉著聯誼活動的機會促成好姻緣，再連結至令人稱羨的生育福利措施，一連串的員工福利推出，有助於社會新鮮人均樂於參加合庫徵才甄試。