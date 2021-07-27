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打掉70年老舊行舍！兆豐銀行雙北積極都更

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
兆豐銀行中山分行改建喬遷，打破老行庫城堡式櫃台的陳舊樣式，以全新CI裝修設計打造出簡潔明亮的現代化的樣貌。圖/兆豐銀行提供
兆豐銀行中山分行改建喬遷，打破老行庫城堡式櫃台的陳舊樣式，以全新CI裝修設計打造出簡潔明亮的現代化的樣貌。圖/兆豐銀行提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行危老都更動起來，位於台北市中山北路精華地段的老舊的中山分行即將改建，近日喬遷至承德路營業，打破老行庫城堡式櫃台的陳舊樣式 ，兆豐銀行中山分行以全新的裝修CI規範進行裝修，整體空間簡潔明亮、呈現國際級銀行現代化的樣貌。

兆豐銀行中山分行舊址位於中山北路南京西路口屬捷運中山站商圈，曾經是兆豐銀行合併前身中國國際商業銀行的總行，因所在大樓為屋齡已逾70年之老舊建築，為了安全起見將拆除改建，未來將興建14層樓、地下3層玻璃帷幕的鋼骨結構大樓，並規劃取得耐震標章、綠建築銀級、智慧型建築銀級等認證。

搬遷後新址在承德路與南京西路口，距離原址僅約700公尺，同樣臨近捷運中山站。全新現代化設計的兆豐銀行門面，簡潔明亮的白色櫃台、高質感的鈦金屬邊框，搭配原企業CＩ識別中的紅紫系列原色設計，打造出現代化國際級銀行專業尊榮的樣貌，高矮櫃台業務分流以及規劃貴賓理財專區等，不論是舒適的等候區，或是洽辦業務的動線規畫，都讓客戶耳目一新。

不只中山分行搬遷，緊臨新北市政府的板橋分行，也將在8月2日喬遷，因為目前的行舍老舊空間狹小，也將搬遷至人潮較多、面積更大的新址擴大營業，距離現址僅550公尺，臨近捷運府中站，大眾運輸交通便利，附近設有路邊停車場，客戶洽公停車方便，同樣也以新的CI設計規範來裝修，全新風格的營業空間，希望提升客戶整體服務感受。

兆豐銀行為提升企業形象，持續虛實並進持續脫胎換骨，官網及APP改版優化後，實體店面也悄悄的進行形象大改造，配合業務優化的人流動線調整，將逐步汰換陳舊行舍進行改造，希望進一步提升客戶好感度。

全新設計的ATM區，以強烈豐富的紅紫色系，營造富麗的美感。圖/兆豐銀行提供
全新設計的ATM區，以強烈豐富的紅紫色系，營造富麗的美感。圖/兆豐銀行提供

兆豐銀行 捷運

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