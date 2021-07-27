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期交所8月6日舉行 期貨商內控暨防制洗錢宣導會

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期交所表示，預計8月6日開始，以線上直播方式舉辦2021年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

期交所指出，為協助期貨業者充分瞭解2021年度期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度標準規範修正暨使期貨業者瞭解檢查機構查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣，俾利業者修正或強化相關措施，預定8月6日至8月17日，共計舉辦8場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正案暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會，考量新冠肺炎防疫期間，舉辦方式採線上方式辦理。

期交所說，這次宣導內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等，內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布的函令及期交所修訂規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨的洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫的運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明。

預計於8月1日起開始報名，詳細報名資訊將於近日通知期貨商及期貨交易輔助人並公布於期交所網站。鑑於歷年來從業人員報名皆十分踴躍，期交所也提醒業者通知總、分公司相關人員應儘速至網站完成報名。

期貨交易 洗錢 期交所

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