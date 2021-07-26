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華票董事長 張政權出任

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中華票券金融（2820） 今（26）日召開股東常會，會後召開董事會，推選董事張政權擔任董事長。

華票今日股東常會中承認109年度營業報告書及財務決算表冊，並通過109年度盈餘分派案及進行第15屆董事11席（含獨立董事3席）選舉案。

據悉，8席一般董事當選人為王道商業銀行（2897）法人代表張政權、魏政祥、張文豐及蕭至佑，和築投資法人代表鄭斯聰、彭子厚及黃堂軒，明山投資法人代表駱怡如；3席獨立董事當選人為吳文雅、郭宗銘及林鴻達；原任董事長吳正慶榮退卸任，股東會當日下午隨即召開董事會，推選董事張政權擔任董事長。

華票指出，每股配發現金股利0.87元，共計配發11億6,837萬5,200元。此外，中華票券現金股利之發放，將依先前董事會決議，訂定今年8月9日為除息基準日，8月5日起至8月9日止為停止過戶期間，並於8月27日發放現金股利。

股東會 股利

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