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債市「放暑假」 5年債標售利率高於預期

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行今（26）日標售5年期公債，得標利率落於0.283%，略高於市場預期的0.27%；債券交易員指出，近期台債猶如「放暑假」般平靜無波，券商對5年債標售興趣缺缺，是標售結果偏空的主因。

央行資料顯示，本期5年公債得標利率0.283%，較3月標售的同年期公債利率0.348%，下滑6.5個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

央行今日標售5年債300億元，具資金去化需求的銀行業為主要買家，得標比率逾七成、達70.34%，證券業拿下17%，票券業得標9.33%，保險業則是抱回3.33%。

對於今日的標債結果，券商主管用「四平八穩」形容，雖然市場得標利率高於市場預期的0.27%，但差異並不大，主要是相較於券商的意興闌珊，以行庫為主的銀行業仍有去化游資需求，5年債利率彈升至0.28%以上，對銀行來說更有「利」可圖，因此，銀行大舉得標逾七成的籌碼。

展望後市，券商主管說，債市量縮觀望氣氛濃厚，公債殖利率走勢「卡卡」，主要是市場游資充沛，讓公債利率彈不上去，加上美國聯準會持續放「鴿」，市場缺乏消息指引操作方向。

而5年期公債標售偏空，也帶動次級市場上，10年期主流公債利率略見彈升，不過只反映0.66個基本點，收在0.395%。

券商主管說，「台債走勢幾乎文風不動，就算美債下跌，台債也跌不下去，逢高又有行庫進場買，所以也彈不上去，進而導致券商交易意願大減。」

券商主管表示，銀行有央行定存單可以申購，因此，當債券利率低於央行定存單利率，銀行就不太願意買，當債券利率高於銀行定存單時，銀行才會進場，以央行28天期定存單而言，目前利率為0.34%，低於10年債的0.395%。

公債 央行 定存

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