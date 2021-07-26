國泰推醫護房貸減息半碼 千萬房貸月省1,041元

受新冠肺炎疫情衝擊，國內百工百業經濟面臨困頓，國泰金控（2882）旗下國泰人壽與國泰世華銀行，今（26）日宣布推出醫護人員房貸優惠利率、房貸本金紓困等多項方案，其中房貸降息半碼（0.125%），以1,000萬元房貸為例的話，半年可以省下6,250元，每月可少繳1,041元利息，有助緩解生活經濟壓力。

全台醫護人員在疫情期間堅守崗位為民服務，為體恤醫護人員辛勞，國泰世華銀行與國泰人壽以實際優惠支持醫護，今日宣布提供醫護人員房屋貸款優惠利率專案，最長享有6個月房貸利率減碼0.125%。

國泰世華銀行與國泰人壽之既有房貸戶（央行受限戶、申貸循環型動用商品及法人件除外），只要是符合醫生、護士、救護技術員、檢疫人員及藥師等五類身分者，即日起至今年12月31日，向國泰世華銀行或國泰人壽提出申請並提供相關證明，審核完成後最長可享有6個月房貸利率減碼0.125%，國泰世華銀行最低可調整為1.31%，相關細節依各公司規定辦理。

國泰世華銀行除提供前述醫護人員利率調降，也提供受疫情影響以致償還本金有困難者，最長6個月本金寬限紓困措施，為客戶提供更全面性的服務。

國泰人壽方面，同樣推出房貸客戶「緩繳措施」紓緩經濟壓力。國壽表示，即日起至年底前，符合前述五類身分資格之國泰人壽房貸戶（央行受限戶、申貸循環型動用商品及法人件除外），如確診罹患新冠肺炎、或受疫情影響以致還款繳息有困難者，可檢具證明文件，申請房貸本金及利息緩繳3個月之紓困措施；受疫情影響以致償還本金有困難者，亦可申請繳息不還本，期間最長可達6個月，協助房貸戶紓緩經濟壓力、成功戰「疫」。

國泰世華銀行房貸戶可電洽全台165家分行諮詢辦理；國泰人壽房貸戶可至國泰人壽官網會員專區查詢詳細紓困資訊並下載相關申請書類，郵寄或傳真應附文件與申請書，亦可洽詢服務人員或至各地服務據點辦理。

國泰人壽及國泰世華銀行提醒民眾，紓困措施主要為應急、紓緩經濟壓力，民眾可善用各類紓困措施並保持良好信用；國泰人壽及國泰世華銀行各服務據點也提供完備的防疫措施，除緩解房貸戶經濟壓力，也貸得更安心。