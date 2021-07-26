分手勾勾纏 台新及財政部訴訟將由法院調解

台新金糾結蘇揆「不吃虧退場」之言，以投資損失及低價釋股彰銀為由，要求財政部補償。財政部澄清，台新金投資彰銀歷年獲益266億餘元並無虧損，低價釋股則是台新金自洽特定人的行為，要求政府補償無理。對於台新金決定釋股彰銀籌資併購保德信人壽，財政部尊重且祝福。財政部與台新金控間的訴訟，雙方已同意由最高法院進行調解，希望達成止爭息訟目的。

台新金控於110年間基於經營決策考量，併購保德信人壽（將更名為台新人壽），並承諾全數處分彰銀股權等，經金管會核准。

台新金認為，當年投入365億元併購彰銀，後為併購保德信人壽而釋出彰銀持股，自投資至釋股的損失，盼政府能給予補償。

財政部表示，上述投資為台新金控依其營運發展需要所為的投資評估決策，其投資成本效益及利弊得失，自宜自行承擔，與財政部無涉。

針對台新金指控投資彰銀的損失，財政部表示，依會計原則，長期投資的取得成本包括成交價格及交易成本，不包含融資買入利息；前者包括支付顧問或代理人的手續費與佣金，以及規費、稅捐等，後者則屬財務成本，因使用財務槓桿程度而異，於務報上不應作為投資成本。財政部強調，台新金多年投資彰銀不虧還賺，與蘇揆「不吃虧退場」善意處理原則相符。

台新金與政府因彰銀案糾纏16年，終於走上分手一途，但雙方仍互告中，要好聚好散似乎也不容易。財政部表示，對於台新金控併購保德信人壽，給予誠摯之祝福，對於與台新金控間之訴訟，雙方已同意由最高法院進行調解，希望達成止爭息訟目的。