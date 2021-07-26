央行核准了 國泰電動車ETF 27日起開放申購
國泰智能電動車ETF（00893）7月初掛牌後交易表現活躍，因投資人看好電動車商機，積極搶進該ETF，國泰投信日前在ETF首次募集籌碼告罄下，送件申請追募，最新公告追募案獲金管會和央行核准，原先因籌碼不足而暫停的初級市場申購，也將自27日起重新開放，有意願的投資人可提出申請。
國泰投信先前已公告追募案獲得金管會核准，26日再公告央行放行，此次追募的額度為195億元，追加發行13億個單位（130萬張），加上首次募集的總額度為390億元，共可發行260萬張。
央行核准後，原先該ETF因籌碼不足暫停初級市場申購，也將於27日起重新開放。
由於該ETF掛牌不到一個月，就快速申請追加，且掛牌時就有高達135億元的規模，人氣強強滾，業界看好追加募集後，規模重啟快速成長，有機會達到300-400億元。
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