專家：多空情緒拉扯 人民幣匯率盤整回穩

交通銀行台北分行今天(26日)發表人民幣周評指出，上周整體金融市場缺乏重要經濟數據及訊息的導引，風險偏好成為驅動市場的重要因子。

上周三人民銀行在降淮後首次LPR(貸款市場報價利率）報價，1年期及5年期連續15個月分別持平於3.85%及4.65%，1年期LPR未如預期調降利率，但市場未見失落情緒。

上周初稍早擔憂Delta病毒對經濟的不利影響，挑撥市場避險情緒，但稍後強勁的財報提振美股市場，歐洲央行本周會後聲明，基準利率及疫情緊急購債計畫 (PEPP) 總體規模保持 1.85 兆歐元皆不變、中期通膨未達2%目標前不會升息，充分提振了市場風險偏好，全周金融市場上沖下洗震盪。

上周人民幣依然區間內來回波動，趨勢未見明朗曙光，全周再次近乎平盤作收。先受到避險情緒影響，上周美元指數最高來到93.19，為近15周的新高，不過美股財報亮麗表現，緩和市場避險情緒，美元指數升勢有所緩和；而人民幣不抵美元的強勢一度走貶，當來到6.49元兌1美元關口時，市場出現了大量的結匯需求支撐，及時限制人民幣的走貶幅度。

隨著美元指數的走緩，人民幣順勢收復部份失地，最終在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則貶值約22點，收在6.4808元，貶值幅度0.03%；離岸人民幣對美元(USDCNH)周線則升值約9點，收在6.4729元，升值幅度0.01%。

上周受到繳稅走款的影響，前兩天境內人民幣市場流動性稍微緊張，短天期利率微幅走升，隨後資金面整體平穩供需均衡，利率有所回落，最終上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR) 周五隔夜利率走低來到2.057%，較上周末下滑6 bps；1個月期以上各天期SHIBOR利率持續走低，各天期下滑點數約略2 bps，降淮效果已來到均衡價位。

離岸人民幣利率持續受到換匯市場(FX SWAP)的影響，全周離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNH HIBOR)隔夜利率在2.59%~3.19%， 雖波動範圍較上周有所收斂，但仍高於上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR）隔夜利率。境內外人民幣利差持續， CNH HIBOR曲線較SHIBOR高出65~24 bps。

公開市場方面，人民銀行維持每日人民幣100億元、利率2.20%的7天期逆回購操作，合計全周零投放。另外，雖然7月份LPR依舊持平，不過自2019年8月LPR推出後，當年度1年期下調三次累計降幅16bps、5年期下調一次降幅5bps；2020年，1年期及5年期各下調兩次，累計降幅分別為30bps及15bps，對於降準後的時刻，1年期LPR調降的預期仍未消散。