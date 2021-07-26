台灣人壽攜銀享全球 策劃百歲人生環境再設計競賽

中國信託金控子公司台灣人壽再度攜手社會企業銀享全球，共同策畫史丹福長壽中心設計競賽亞洲區大賽，並合作宣布全國作品徵選啟動，今年競賽具體回應聯合國永續發展目標「SDGs 11：促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性」關鍵指標。

大賽主題以「擁抱百歲人生的環境再設計」關注友善地球和人類的永續解方，正與台灣人壽致力落實永續精神的目標相符，並期盼能發掘具備友善高齡改造，全齡共好的國內優秀作品。

台灣人壽總經理莊中慶表示，這是我們第五年與銀享全球共同舉辦亞洲區大賽，身為地球村的一份子，善盡企業社會責任，願意全力協助優秀青年世代團隊，帶著優異入圍的創新作品，前往美國史丹福長壽中心與全球決選者競爭，台灣團隊曾獲全球第三名，創新實力獲得國際肯定。

今年競賽主題從去年的「疫後曙光—設計新世界」到今年的「擁抱百歲人生的環境再設計」，均緊扣全球COVID-19疫情之議題，以跨世代、青銀共創、「新視角」解決「老問題」的前瞻性，將吸引全台優秀團隊帶著創新解決方案參加。

許多國家，包括台灣，面對建築物老化和人口高齡化的「雙老衝擊」，必須在公共環境、服務空間及居家設計中，找到兼具全齡共好、智慧化、增進跨代、跨領域連結的解決方案。

「擁抱百歲人生的環境再設計」期盼學生透過不同角度的觀察，提出如何將住宅、社區等物理性環境改造成友善高齡的空間，甚至能提早為高齡生活做準備，設計出全齡共好的改造方案，讓不同年齡層的家人居住都能感到安心，在百歲世代來臨之際，如何更健康、更有尊嚴、更具意義地「活得更久」。

今年初選團隊將增加為12隊，較往年多出四至六隊，有別過往主要邀請亞洲地區高齡相關科系學生參賽，這次開放建築、園藝、生態等相關科系學生報名，屆時將針對入圍團隊舉辦二場工作坊，幫助學生團隊掌握、驗證真實的在地需求及優化其設計方案，台灣人壽也會參與工作坊，與專業服務設計師及使用者，一同參與意見回饋。

台灣人壽長期關注高齡化的社會議題，希望將資源挹注在缺口上，積極投入高齡公益，具體連結社會企業、各領域合作夥伴，以創新思維來解決高齡社會問題，讓更多人、企業共同發揮各自的專業，建構友善高齡社會。