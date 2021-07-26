第一產疫苗險 保費最低134元

第一產險表示，推出「第一+3.0疫苗險」，提供線上三分鐘完成疫苗險投保程序，投保年齡為20至75歲的民眾，無須體檢、不分性別與職業，保險期間內提供二劑疫苗接種保障，保費為年繳最低才134元。

第一產險指出，疫苗險是因疫苗接種後發生不良事件而提供住院診療的理賠費用的保險，若身故另有給付殯葬費用；在保險期間疫苗施打後28天內，第一產提供疫苗險接種後出現疫苗不良事件五大保障：有殯葬費用保險金、一般住院日額保險金、加護病房或負壓隔離病房住院日額保險金、住院關懷保險金、出院慰問保險金(採取定額給付)，保費為年繳最低才134元。

其中較特別的是，同時提供住院關懷保險金及出院慰問保險金這是國內產險業界較少提供的部份。

保戶只要在國內施打任一經衛生主管機關批准的新冠肺炎(COVID-19)疫苗品牌，接種疫苗後身體出現不適，經醫師診斷入住醫院接受診療時即可啟動保障。

線上投保可減少與他人的接觸為防疫工作盡一點心力，完美落實投保零距離，安全有保險。線上投保只要手指動一動就輕鬆完成投保並享專屬優惠，投保免出門為投保打造一種健康的生活型態，一同為防疫盡心力期待「+0」的到來，民眾都不能掉以輕心。

在完全恢復正常生活之前，染疫的風險仍存在你我身邊，透過防疫保單為自己顧好保障，才不用擔心病毒威脅。

第一產提醒大家如有投保疫苗險、汽車險、機車險、住火險、旅平險、健康險等需求，可直接到第一保網路投保平台投保並勾選電子保單，與保戶一起守護地球。

防疫零接觸，線上投保擁有交易安全機制，且提供多元商品、步驟簡易、後續服務迅速，網頁功能一應俱全，滿足消費者多項保障選擇，第一產與民眾共同攜手抗疫，推出防疫不出門線上享優惠，第一+3.0疫苗險的活動相關訊息可上第一產網站查詢。