富邦壽攜富蘭克林 推M.E.A.T.多核心被動投資帳戶

富邦人壽近期推出外幣計價「收成滿益變額年金」，委託富蘭克林華美投信代操「華利3036收益目標全權委託投資帳戶」，啟用全台首創M.E.A.T.多核心被動投資策略，於台北富邦銀行與富邦證券銷售，以「目標收益、加值給付、費用低且年期短」三大特色，滿足多元資產配置，財富穩健需求。

富邦人壽執行副總經理崔天麟表示，新冠肺炎席捲全球，為市場注入不確定性，建議民眾可善用富邦人壽類全委保單之專家團隊操作及風險控管，可省去研究市場、蒐集資訊的時間，輕鬆投資並同時享有年金的保障，達到自己預定的人生規劃。富蘭克林華美投信亦表示，近期國際利多浮現，如美國加碼財政支出、企業財報利多、COVID-19疫情後消費循環等，似乎充滿機會，但類股輪動快速，此時投資人最想要的是一、多方參與投資機會、二、自動判讀進出場時機、三穩定累積退休財富。

有鑑於此，富邦人壽委託富蘭克林華美投信代操的「華利3036」，啟用全台首創M.E.A.T.多核心策略，以「Multi多核心資產配置」、「100%ETF投資」、「All-around monitoring全方位監控」、「Target目標收益達成一次領回」，以嚴謹風控模組取代主動式基金人為操作風險，在動盪的市場中把關，提供安心的投資管道，滿足長期資本穩健增值的目標。

為讓投資過程更加效率、透明及便利，避免選對市場但選錯標的，「華利3036」以100%ETF建構投資組合，具有多元、交易成本低、追蹤誤差低、操作透明度高、流動性佳及分散風險6大優勢，成為國際投資潮流，且能依市場波動順勢而行，達到累積長期績效、放大資產之目的。

此外華利3036屬於美元累積型帳戶，為中長期的投資方向設下收益目標，當投資滿5年且單位淨值等於或大於13美元，或是投資滿6年且單位淨值等於或大於13.6美元時，啟動投資策略轉換機制，將投資組合轉換為現金，一次領回，滿足人生階段不同的財務目標，如買車、買房、子女教育金、退休金等。

為協助保戶投入更多本金參與市場，在保單設計上，「收成滿益」費用低且年期短，如保單帳戶管理費僅收第1年2.4%，換算每月只收0.2%。第6保單周年起，提供加值給付，增加年金累積期間的保單帳戶價值，以利進入年金給付期間有多一點現金流，降低長壽風險。

在投保方面，「收成滿益」投保年齡廣，0~85歲皆可投保，不需提供健康告知，降低疫情期間，保戶出入醫療院所染疫之風險。保費一次投入相當簡單，最低保費門檻1萬美元，最高200萬美元，適合投資屬性穩健，或是想對抗波動風險，或是沒有時間研究市場，或是來不及調整資產配置的上班族、屆齡退休族、高資產族等，透過穩健累積資產的方式，達成退休規劃與投資理財目標。