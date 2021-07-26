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新台幣早盤貶值2.1分 一度觸及28.049元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（26）日以28.05元兌1美元開盤，貶值2.2分；台股早盤以17,554.93點開低後翻紅，新台幣早盤高點一度觸及28.049元兌1美元，貶值2.1分。

美股上周五收高，道瓊工業指數上漲238.2點、漲幅0.68%、收35,061.55點；那斯達克指數上漲152.39點、漲幅1.04%、收14,836.99點；標普500指數上漲44.31點、漲幅1.01%、收4,411.79點；費城半導體指數上漲20.64點、漲幅0.63%、收3,280.06點。

美股道瓊、標普、那指都創下歷史新高，台股早盤開低後翻紅，一度拉升至17,637.36點，新台幣以貶值開出，早盤低點為28.085元兌1美元，貶值5.7分，高點則觸及28.049元兌1美元。

新台幣 台股

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