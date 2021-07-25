退休理財規劃 基金平台：不能忽略通膨與長壽

國人最新平均壽命為80.9歲，不僅創歷年新高，也高於全球平均。法定強制退休年齡為65歲，但越來越多人選擇提前退休，退休生活至少超過20年以上，「鉅亨買基金」表示，國人在規劃理財計畫時，往往會忽略物價與長壽這兩項因子，以致於造成退休準備不足，建議投資人可善用退休工具，計算出達成理財目標所需的報酬率，搭配合適的退休投資組合，理財規劃才會更有效率。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，台灣除了1980年代物價年增率出現失控之外，大部份都維持平穩水準，尤其是2000年後，平均物價年增率更降低至0.9%，以致很多人忽略物價的影響力。今年因疫情、停工造成供不應求，導致物價指數快速飆升，民眾在消費時應可感受到物價變貴的壓力。假設物價年增率升高至2%，40年後物價將成長至2.2倍，40年後的6.6萬元，購買力只等於今天的3萬元。因此，退休理財規劃絕對不能忽視物價波動帶來的影響。

除了物價上漲會侵蝕貨幣購買力外，長壽是另一個退休準備容易不夠的原因。張榮仁表示，內政部公布的國人平均壽命為80.9歲，男性77.7歲、女性84.2歲。隨著公衛條件提升、國民所得增長與醫療技術進步，台灣平均壽命年年都在增長，因此，建議國人要以大於這個平均值來估算預期壽命，在做退休準備預估時，至少將自己的預期壽命設定在90歲以上。

至於要如何計算合理的退休規劃，以「鉅亨買基金」推出的退休試算機為例，填入退休想要花多少錢、預計多久後退休與退休後預期餘命，加上能投入退休計畫的金額，就可快速算出所需的報酬率。除了報酬率之外，「鉅亨買基金」也提供預期報酬率介於1.5%至8.5%的三個投資組合的退休理財專案「鉅亨好日子」，從試算、找投組到建立長期投資計畫。