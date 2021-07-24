高雄銀股東會通過每股股利0.6元 授權董座訂除權息日

高雄銀行（2836）23日召開股東常會，決議通過去年盈餘分派案，將配發每股股利0.6元，其中包含每股現金股息0.3元，盈餘轉增資配發股票股利每股0.18元，以及資本公積轉增資配發股票股利每股0.12元。高雄銀並在股東會後召開董事會，通過授權董事長訂定除權息與增資新股發放等相關日期，提高機動性，以利銀行及時增資，股東現金股息入袋。

高雄銀已經連續兩年股東常會都延期，去年是因為罷免高雄市長原任者韓國瑜，改補選陳其邁接替，在陳其邁上台後的新市府主導下，6月股東會技術性流會，直到11月才開股東會完成董事全面改選與通過盈餘分派案等，今年是因為本土新冠肺炎疫情爆發，金管會全面延後上市櫃股東會召開日期，這些都造成除權息交易與股息入帳日期延後影響，高雄銀在23日股東會後即刻開董事會，通過授權董事長董瑞斌在盈餘暨資本公積轉增資發行新股案申報生效後，機動訂定除權息交易、增資發行新股基準日、現金股息及新股發放日等，不必再開董事會討論相關日期。

據了解，過去高雄銀除權息交易大多是在9月初，因此今年股東會雖延後一個月，從原本6月25日延到7月23日才開，但是預期除權息與股利發放等日期，應該還是可以維持不晚於9月上旬的慣例，不致像去年股東會一延就是約五個月，股息和股利到今年初才發。