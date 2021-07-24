警戒降級報復性消費賺回饋 兆豐銀刷卡優惠百萬大放送

疫情三級警戒屆滿不再延長，27日起警戒下降至二級，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行火速推出針對可能的報復性消費刷卡促銷案搶商機，尤其高端客戶的頂級卡，更有高額消費回饋饗客。兆豐銀行強調，選在此時宣布推出全民拚振興的系列活動，便是希望讓利於民，促進大眾消費意願，即便會增加發卡行成本，但若能讓整體景氣快速回升，加速經濟成長動能，也能達到雙贏、全民受益。

為時兩個多月的三級警戒期不再延長，兆豐銀行立即宣布，9月底前在餐飲、百貨或旅遊通路，刷兆豐指定信用卡累積滿3,000元，登錄就送300元家樂福即享券，總計將送出1,000個名額，相當於提供10%回饋。另外，針對高端客群、消費大戶持有頂級卡，兆豐銀行也在前述促刷優惠外，再加碼高額消費回饋，包括刷滿6萬元、50萬元分別贈送千元百貨禮券、市價近9,000元的高檔掛燙機等，以及指定星級飯店及餐廳外帶免登錄享紅利5倍送。

兆豐銀行表示，兆豐銀行也同步祭出「拚振興送百萬」活動，民眾只要刷兆豐指定信用卡一般消費滿5,888元，登錄就能抽全額返現，特獎最高可抱回100萬元家樂福即享券，其他獎項還包括市價8,800元的Laurastar IGGI瑞士頂級掛燙機、以及5.8萬元、800元及100元的家樂福即享券，總計將送出超過千名獎項，總價值超過百萬元，希望讓民眾都能盡情血拚，優惠享不盡。

頂級卡部分，加碼優惠除世界卡可同享餐飲百貨旅遊三大通路刷3,000元送300元回饋外，刷頂級卡滿6萬元還可獲得1,000元遠東百貨即享券，若是刷到50萬元，世界卡還能再加碼獲得市價8,800元的Laurastar IGGI瑞士頂級掛燙機，加上指定星級飯店及餐廳外帶免登錄享紅利5倍送的超值優惠，讓頂級客無論血拚或品嘗美味料理都能輕鬆享有尊榮禮遇。