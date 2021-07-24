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股東會延開效應 開發金60萬股東注意每股現金股息微縮

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

開發金控（2883）預定8月10日除息交易，20日股東會並已通過去年盈餘分派每股配發0.55元現金股息。不過，今年因為股東會延期，導致開發金除息交易相關日期也跟著往後推遲，結果碰上有員工行使認股權，使得流通在外股數略增，導致每股現金股息也從0.55元，微縮到0.5497餘元，改算如果持股開發金10張的股東，所領到的現金股息總數受影響大約少2元多，影響輕微。

不過，過去開發金都是在7月初除息交易、月底股息發放進股東帳戶，因此罕有因為員工行使認股權導致流通股數增加，因而股息要調整略為縮水的狀況。今年因為疫情金管會要求延後股東會，使得開發金的除息交易日也延後到8月，才碰上這種影響股息發放的特殊狀況。

不過，開發金表示，就發放現金股息總額來說，仍是82.44億元不變，且股東會通過盈餘分派案，也同時通過如因庫藏股交易、發行限制員工權利新股、員工認股權行使等因素，致影響流通在外股數，即依照股東會決議擬分配現金股息總額，按實際流通在外股數，授權董事長調整每股配息率，因此今年股息微微縮水，不違背股東會決議，也不會影響股東權益。

股東會 股息 開發金控

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