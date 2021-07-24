台企銀高銀前董座朱潤逢 出任彰銀大陸子行獨董

彰銀（2801）改派大陸南京子行第二屆董監事，合計董監事席次從原本的八席增加至10席，其中，曾任台企銀（2834）與高雄銀（2836）董事長的朱潤逢，成為彰銀南京子行新任獨立董事。

朱潤逢在2017年11月突遭公股撤換，自台企銀董座職務離開後，擔任義守大學財務金融系客座教授，2019年4月獲韓國瑜擔任市長的高雄市政府聘請出任高雄銀行董事長，但隨著隔年罷韓、補選陳其邁任高市長後，於2020年9月為高市府更換法人代表而離開高雄銀。

朱潤逢兼具豐富的金融相關公職與實務經驗，雖然兩度因為政治因素而中斷其銀行董座職務，此番彰銀借重其經驗與專才，在改派彰銀南京子行董監事代表人時，獨董增至三席請朱潤逢加入獨董陣容，一般董事則是增加一席為彰銀國際營運處長鄭瑞華，其餘董事、監事不變，將有利於彰銀南京子行營運與公司治理。