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台灣錢淹腳目 6月M2年增率近22年新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

「台灣錢、淹腳目」，中央銀行今（23）日公布6月金融情況，受到銀行放款與投資年增率上升影響，象徵國內資金存量的M2年增率漲至9.23%，創1999年8月以來、近22年新高。

央行資料顯示，6月股市資金動能指標M1B年增率，由5月的17.74%下滑至17.36%，主因為活期性存款成長減緩。央行經研處副處長蔡惠美指出，6月活存年增率由18.19%下滑至17.73%，主要是6月企業有繳稅與發放現金股利的需求，導致活存年增率溜滑梯。

另外，6月M2年增率上漲至9.23%，創下近22年新高，主要是銀行對民間部門及政府債權成長上升所致。

蔡惠美指出，6月定期性存款年增率下滑，主要是外匯存款年增率減緩所致。而外匯存款增幅不如以往，是因為進出口暢旺、廠商支付貨款需求增加，今年5、6月進口成長幅度逾四成，便反映在外匯存款的動撥運用上。

6月M2年增率驚驚漲、締造近22年新高紀錄，蔡惠美解釋，主要是銀行放款與投資年增率走揚，其中又以對民間部門的債權增長最為顯著，民間部門分成企業和個人兩個部分，企業有三大因素，包括受疫情影響，周轉金資金需求增加；出口持續暢旺，出口廠商有資金需求，以及股市表現出色，融資餘額大漲，券商衍生資金需求。在個人方面則是房貸規模持續增長，以及政府推出勞工紓困貸款。

另外，6月對政府債權年增率提高，主要是國庫紓困補助及防疫所需的相關支出，編列特別預算全數舉債，使銀行對政府債權規模增加。

外匯

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