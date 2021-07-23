東奧開幕 富邦集團加七位數「助威金」挺選手

萬眾矚目的東京奧運今（23）日正式開幕，為鼓舞士氣、也預祝選手能順利奪金，富邦（2881）集團今日宣布，將設置金牌10萬美元、銀牌5萬美元、銅牌2.5萬美元的富邦「助威金」挺選手，同時為富邦金控及台灣大哥大（3045）贊助選手郭婞淳、潘政琮、楊勇緯、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴等集團贊助選手應援。

台灣舉重女神郭婞淳，今年四月在亞錦賽以抓舉110公斤、挺舉137公斤，總和247公斤的佳績囊括三面金牌，並打破抓舉及總和的世界紀錄，順利取得東京奧運門票。此外，國際高爾夫總會（International Golf Federation，IGF）日前正式宣布，PGA高球好手潘政琮以排名第46名確認取得東京奧運資格，連續2屆代表台灣叩關奧運殿堂。高球女將雙姝之稱的徐薇淩、李旻，今年都在美國LPGA巡迴賽取得好成績，一起攜手前進奧運。網球女將詹詠然、詹皓晴再次共同披上中華隊戰袍，取得奧運雙打資格，為台灣爭取更多榮耀。有台灣柔道男神之稱的楊勇緯，在今年的國際賽事中表現優秀，世界排名第11名，首度叩關奧運的他做好最佳準備，迎接奧運。

富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠表示，時值富邦60週年，今年提出富邦金控ESG四大願景，期盼能發揮企業影響力帶領社會往永續邁進，支持菁英選手挑戰世界、運動員挑戰自我極限，在國際舞台上展現台灣能量，正是ESG願景「影響」策略的最佳實踐之一，期盼在疫情期間，為台灣社會帶來正向的力量。富邦金控自2015年起贊助潘政琮及郭婞淳，台灣大哥大也贊助支持郭婞淳、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴、楊勇緯等選手，此次同步征戰奧運，富邦及台灣大感到與有榮焉，也分別設置富邦助威金，祝福他們此次出征東京奧運旗開得勝，再創榮耀。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦長期支持國內體壇發展，多年來贊助馬拉松賽事、舉辦高球國際賽事、支持潛力選手不遺餘力，為台灣唯一同時擁有職棒（富邦悍將）、職籃（富邦勇士）及成棒（富邦公牛）隊伍的企業，更多次榮獲教育部體育推手獎肯定！郭婞淳及潘政琮兩位選手努力挑戰自我，並長期關心公益，與富邦金控品牌理念「正向力量 成就可能」不謀而合。

同時，富邦集團也將頒發最高七位數的富邦助威金，希望善盡企業的力量，鼓勵所有集團贊助選手能在東京奧運順利奪金，為國爭光！另外，疫情期間，奧委會亦向富邦產險投保防疫險，以保護選手健康，富邦也將善盡企業力量，成為選手們征戰世界體壇的強力後盾。