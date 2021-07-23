全民瘋股市 央行：6月散戶三項指標衝高

全民瘋台股，螞蟻雄兵資金集結最前線。中央銀行今（23）日公布6月金融情況，象徵散戶信心指標的證券劃撥存款餘額增至3兆518億元，連九漲並續創歷史新高，月增467億元。

央行資料顯示，6月台股表現亮眼，月平均股價指數衝上17,283點，寫下歷史新高紀錄，月增779點，股市融資餘額增至3,475億元，創2011年6月以來的逾十年新高，月增614億元。

對於股市多項指標締造新猷，央行經研處副處長蔡惠美分析，近期包括中央大學台經中心公布的消費者信心指數，以及國泰金控國民經濟信心調查均顯示，民眾對股市投資偏向樂觀、投資股市人數明顯增加，進而促使股市融資呈現較大幅度的成長。

散戶對台股充滿信心，也使外資對台股的成交占比明顯下滑。央行提供資料顯示，6月散戶占台股成交金額的比重飆至73.7%，創2010年1月以來、11年半新高，反觀自去(2020)年以來不斷拋售台股的外資，在台股的成交金額比重大舉滑落至19.2%，為2012年4月以來、逾九年最低水準。

對於台股的散戶占比大舉提升，蔡惠美解釋，主要是金管會開放當沖與零股交易，讓許多年輕人、小資族都可以參與股市，進而提升散戶的成交金額比重。

蔡惠美說，資料顯示，集中市場的國內投資人，不論是大戶、中實戶還是散戶，人數都是明顯增加，顯示國民對台股投資興趣濃厚。

相較於國內散戶積極投入台股，外資今年以來仍持續大舉賣超台股，蔡惠美分析，以6月而言，很可能是最近疫情不確定性升高、股市震盪波動度較大，這樣的情況不只上演在台灣，美國也是如此。

另外，外資最近偏賣超台股，主要是股價指數偏高，外資在台股的操作策略偏向獲利了結。蔡惠美強調，6月M1B年增率17.36%，雖較5月略為下滑，但仍逾15%，顯示國內資金仍舊相當充沛，目前股市資金動能還可以，但未來影響股市起伏的因素，比起資金動能，疫情更為關鍵。

另外，金管會公布，6月外資淨匯出19.15億美元（約新台幣534億元），外資匯入後，暫時停泊資金的外人新台幣存款減至2,194億元，為半年新低，單月大減1,170億元。

蔡惠美解釋，外人新台幣存款餘額減少有兩項原因，一是台股6月表現不錯、外資將資金投入股市，以及外資6月淨匯出，使外人新台幣存款減少。