資源整合 永豐金今董事會通過大陸租賃子公司合併

因應大陸銀保監會2020年發布「融資租賃公司監督管理暫行辦法」，永豐金融資租賃（天津）現有之租賃兼營保理及貿易融資營業執照，須於三年內整合為一。考量大陸兩家租賃子公司未來營業項目相同，透過資源整合可降低營運成本，亦可提升經營績效及擴大市場佔有率，永豐金控（2890）今（23）日召開董事會，通過永豐金國際租賃吸收合併永豐金融資租賃（天津）。

永豐金國際租賃自2011年成立以來已深耕大陸市場十餘年，提供企業客戶多元彈性的融資租賃服務，為客戶營運成長的最佳伙伴，憑藉專業的服務及優良的營運表現，屢獲江蘇省融資租賃協會「融資租賃優秀公司」及「融資租賃年度公司」等多項肯定。合併後於南京、昆山、東莞、廈門、天津、重慶、銀川等地皆設有營運據點，服務網絡遍布大陸各重要城市，持續服務在地中小微企業。

展望未來，永豐金國際租賃以成為大陸地區績效卓越之租賃公司為目標，將持續拓寬服務渠道，並利用租賃產品靈活特性，提供完整且有效率之財務解決方案，滿足企業客戶在不同發展階段的資金需求，陪同客戶一起茁壯成長。