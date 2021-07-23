因應警戒降級 8月3日起ATM網銀轉帳手續費恢復原收費

配合中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起疫情警戒從第三調降至第二級，金管會今（23）日下午召開臨時線上記者會，銀行局副局長黃光熙宣布，銀行業相關因應四大措施，包括網銀與ATM轉帳免收或減收2元手續費等，將自8月3日凌晨零時起恢復原收費。

黃光熙說，有四大因應措施如下：

金管會5月20日開始實施之網路銀行（含行動銀行）及實體自動櫃員機跨行轉帳免收或減收手續費措施，當時跨行轉帳手續費減收2元。自降至二級之日起，仍繼續提供7日手續費優惠期限，自2021月8月3日凌晨零時起恢復原收費。

二、有關銀行業調整分支機構每日營業時間及受理業務種類之措施，考量銀行業部分分支機構為因應疫情，仍有調整每日營業時間及受理業務種類之需要，將視個案銀行之申請予以核定。黃光熙說，目前各銀行分支機構都維持正常。

三、有關銀行業以彈性方式提供金融商品及服務之措施，於中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市疫情警戒第二級以上期間仍繼續適用，銀行業得於符合內部控制之原則下，經內部授權程序後，採行其他替代性之方式辦理。前揭替代性辦理方式之調整，亦不列入金融檢查意見。

四、銀行業應持續提供員工相關防疫措施，例如定期消毒各金融機構營業場所、提供各營業單位充分防疫物資等，並持續宣導民眾多利用網路（行動）銀行、自動櫃員機、電子化支付等金融服務，減少接觸性風險。