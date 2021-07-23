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台新金處份彰銀損失要政府補償 財部回應了

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導
台新金控總公司外觀。聯合報系資料照／記者陳怡慈攝影
台新金控總公司外觀。聯合報系資料照／記者陳怡慈攝影

台新金控（2887）今（23）日上午舉行股東會時，稱台新處理彰化銀行（2801）股票承受很多委屈及損失，盼財政部給予台新金適度補償，財政部稍早也發出聲明表示，台新就其投資經營決策、交易條件等自行計算損失，要求政府提出補償等實屬無理，與事實嚴重不符。

財政部表示，台新金控上（6）月10日處分彰銀2億股，成交均價為15.58元，低於當日彰銀最低價16.65元及收盤價16.70元，為其自行洽特定人以低於市價的約定交易條件所減少釋股利益，財政部認為，台新要求政府補償實屬無理。

財政部表示，台新金控為取得金管會同意併購保德信人壽，發布重大訊息承諾自開始處分彰銀股份起6年內，完成所持全數股份的處分，此為基於營運發展及財務能力的決策，財部予以尊重，且台新金取得彰銀股權至今，業獲配現金股利109.69億元、股票股利9.4億股，依昨（22）日彰銀收盤價16.65元計算，價值約156.51億元，共獲益266.2億元，並無投資虧損情事。

財政部表示，台新金控具金融專業事業，對於營運策略及財務規劃的投資決策，應有其專業審慎評估，至於稱有委屈、損失等，也有公開資料可稽，並非事實，對於台新金控就其投資經營決策、交易條件等自行計算損失，要求政府提出補償等，與事實嚴重不符。

台新金控 財政部 彰銀

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