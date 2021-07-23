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16年彰銀案進入尾聲　吳東亮：鉅額投資被套牢連累發展

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台新金董事長吳東亮。圖／聯合報系資料照
台新金董事長吳東亮。圖／聯合報系資料照

台新金今舉行股東會，台新金6月30日順利併購保德信人壽，近期將更名為台新人壽，也代表糾纏16年的彰銀案進入尾聲。台新金董事長吳東亮今首度於併購保德信後現身，在股東會上談及彰銀案的辛酸委屈；總經理林維俊在會後也向政府喊話，希望依照行政院院長蘇貞昌指示「讓台新不吃虧退場」，財政部能給予台新適度補償。

吳東亮表示，今年6月30日台新金完成併購保德信人壽的交割程序，完備金控版圖，成為一家擁有銀行、保險、證券三大核心業務引擎的金控公司。而保德信人壽併入台新金的同時，台新金也開始處分彰銀持股，「這些年來台新除365億元鉅額投資被套牢，更連累到自己本身的發展，失去了金控拓展版圖的機會。」這次在綜合考量主管機關審核投資保德信人壽的條件，及台新金融版圖的布局發展，決定向金管會承諾將6年內釋出全數的彰銀持股，以取得保德信人壽的核准，盼望台新金可另創新局。

台新金總經理林維俊在股東會後，到媒體區與記者打招呼時受訪表示，台新在彰銀案出錢出力、配合政府政策幫忙處理彰銀的問題，現在已經接近16年，「這一段時間，我們的確有很多的委屈及損失，當然也期望政府能夠肯定台新對彰銀的貢獻。」

針對損失，林維俊也表示，台新在2005年投資彰銀365億元，卻在2014年喪失對彰銀經營權時須認列投資損失148億元，今年6月開始處分彰銀持股後更認列了處分損失及評價損失累計43億元。

林維俊指出，去年8月行政院院長蘇貞昌對外有2點指示，第一是不會把彰銀給台新金；第二是讓台新金不吃虧退場。台新金在今年6月已開始處分彰銀持股，且出具承諾不再行使股利受配權以外的股東權利，「蘇院長第1點指示，台新已經做到了，我們也希望蘇院長的第2點指示，也就是讓台新金不吃虧退場，財政部能執行並給予台新金適度補償」，也期待跟財政部能順利和解。

台新金 彰銀案 股東會

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