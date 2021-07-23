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這檔基金1年績效逾70% 年化配息率高達8%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
今年來跑贏大盤的配息型台股基金績效與配息表現。資料來源：CMoney 、各投信官網
今年來跑贏大盤的配息型台股基金績效與配息表現。資料來源：CMoney 、各投信官網

投信投顧公會資料顯示，台股相關ETF、基金約有188檔，其中近一年間提供配息產品約有27檔。根據CMoney資料顯示，今年截至7月20日配息型台股基金績效打敗大盤的共有11檔，其中以國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)表現最佳，今年以來投資報酬率達40.52%，大勝加權指數18.98%的漲幅，三個月短期報酬表現更是驚人，高達15.12％。

根據各大投信官網公告，近一年最高年化配息率有3檔基金達8~9%，比台灣證券交易所公告的台股平均現金殖利率2.81%高出不少，國泰台灣高股息基金-新台幣B(配息)與元大台灣高股息優質龍頭-新台幣(B)配息除配發月配股息外，若達到加碼門檻，尚可再配發已實現的資本利得，多了半年配或年終配的加碼，代表基金操盤不只強調高息，還相當關注其投資標的的未來成長性。

國泰投信表示，美國企業進入財報季，近期公告數據表現亮眼，亦帶動半導體、小型股、銀行類股上揚，由於美股出現反彈，也略增台股投資人持股信心。隨著歐美國家需求回溫所帶來的報復性消費潮，台灣強勁出口動能將持續支撐企業獲利，隨著第3季股東會、法說會與財報陸續登場，可望釋出正面訊息，資金有望逐漸回流至電子族群，電子股表現有望逐步加溫。

此外，台股在5月中時已反映疫情而重挫，隨疫情利空鈍化，且疫苗加速引進與施打，可望提振投資人信心，有利台股後市表現。惟目前台股處高檔震盪，建議投資人挑選具有抗波動性的投資商品做為核心配置，如攻守兼備的台股高股息基金，以達到長期穩健報酬的目標。

高股息 台股

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