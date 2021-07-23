國泰金李長庚：資本市場遇壓抑 但經濟衝擊流感化

國內新冠疫情三級警戒將降級，5月爆發的本土疫情衝擊內需經濟，國泰金（2882）總經理李長庚今（23）日上午在股東會後線上記者會受訪提到，受疫情衝擊各行各業與民眾生活，加上去年下半年基期較高，全球經濟復甦仍持續，但不會有上半年亮眼，基本面影響，資本市場下半年可能會受壓抑，但國壽投資團隊因應變動做最好的處置，不會因為上半年賺很多而節制。

此外，李長庚也表達自己對新冠疫情帶給經濟的衝擊，有了新的思維改變。他說，從英國一日確診5萬人感染也要完全徹底解封來看，自己一開始也相當訝異，覺得「中央這樣太不負責任」。但他再思考背後邏輯「經濟很重要、開放很重要」，因為疫情掌握在歐美國家手中，隨著疫苗普及率愈來愈高、百姓自律下，只要醫療體系夠強，儘管後續疫情還是會反反覆覆，但人體受病毒感染後輕症或無症狀比率愈來愈高，病毒會「流感化」，他強調「對經濟衝擊也會流感化」，就能逐漸擺脫疫情對經濟的衝擊。

他也說，公衛的邏輯已經在改變，一年多的數據分析有助幫助防疫，「但經濟發展不能停止」。從去年一整年、今年5月至今，台灣民眾展現很強的防疫自律，在疫苗接種普及率不高下，台灣人的表現可圈可點，未來疫情反覆如何，沒有人會知道，但他相信，隨著疫苗覆蓋率與民眾自律提升，疫情對經濟衝擊會愈來愈小 。

同時，針對這波新冠本土疫情對各子公司的衝擊方面。國泰世華銀行方面，國泰金發言人鄧崇儀表示，放款與財富管理略受疫情影響，但經濟活動沒有停滯、購屋消費等也沒有看到明顯衰退，這二個月商品銷售有些微影響，但不會因疫情消失只是遞延，若疫情受控，這些業務遞延需求會跑出來展望後市不會有太大的影響。展望下半年與明年，隨全球疫情受控，經濟活動增加下，仍認為銀行業務會持續發展。

國泰人壽發言人林昭廷亦表示，整體壽險業銷售通路受疫情蠻大影響，很多人不太想跟業務員接觸 ，但國壽把危機化轉機，順勢推出遠距投保，6月FYP是業界唯一能破百億元壽險，相對影響較少，遠距占比已達三、四成左右，愈來愈得心應手，隨著下半年可望警戒降級，中南部恢復跟業務員接觸，整個業績上會逐步好轉，此外保單紓困將近26億元，也有助去化國壽高現金部位，展望下半年在業務推動與資本市場操作都會不錯。

李長庚表示，疫情衝擊下雖然人與人減少面對面接觸，但各子公司過去數年來數位轉型奠基下，今年展現好的成效 ，加上主管機關因應新的金融試辦與開放上積極快速，允許國壽遠距投保，希望未來能進一步擴大常態化，無論是保單服務或是保全理賠，都用遠距與數位應用，這將會改變保險業的生態。

至於海外併購方面，李長庚說，並沒有停下來，「不要浪費任何的危機，對準備好的人是商機」，雖然實地查核有難度，但仍會找機會投資。希望在大中華、東協二大市場建構完整金融理財平台的目標維持不變。銀行相對完整，壽險、產險只侷限在越南應有發展空間，但目前沒有具體成果。

國泰金2020年全年合併稅後獲利760億元，創歷史新高紀錄，每股稅後獲利5.41元，國泰金總經理李長庚上午股東會致詞時表示，展望今年仍有很多不確定性，尤其疫情仍不可控，但國泰金上半年稅後獲利已達914.6億元，後續仍會以保險、銀行、資產管理三引擎發展，朝亞洲區最佳金融機構邁進。