疫情難預測　中信金老董：今年依舊情勢嚴峻

中國信託金控今舉行股東會，董事長顏文隆在會中表示，展望今年依舊情勢嚴峻，由於疫情發展尚無法完全預測，市場劇烈波動風險始終存在，導致全球經濟仍舊充滿變數。

顏文隆表示，回顧去年全球政經情勢在新冠病毒、中美貿易戰、美總統大選與貨幣政策變化下，全球經歷一場挑戰，世界各國經濟都受到影響，台灣在全國努力抗疫下經濟情勢表現好，台灣股市更創下30年來歷史新高，在全球化之下，國際經濟產業與疫情變化對金融業影響甚鉅，但中信金在去年表現仍穩健良好。

展望今年，顏文隆表示，今年各項業務持續穩健發展，獲利表現良好，累積前六個月稅後盈餘334.49億元、每股稅後盈餘1.72元，依然是金控同業績優生。展望今年依舊情勢嚴峻，由於疫情發展尚無法完全預測，市場劇烈波動風險始終存在，導致全球經濟充滿變數，但堅信中信金會努力度過風雨、持續穩健發展。