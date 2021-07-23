快訊

烟花颱風愈晚風雨愈劇烈 氣象局：到明晚才緩和

居家上班到底有沒有颱風假？律師：法律還沒跟上疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情難預測　中信金老董：今年依舊情勢嚴峻

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
中信金今天舉行股東會，董事長顏文隆（左）與總經理吳一揆（右）向股東說明經營績效與未來展望。記者潘俊宏／攝影
中信金今天舉行股東會，董事長顏文隆（左）與總經理吳一揆（右）向股東說明經營績效與未來展望。記者潘俊宏／攝影

中國信託金控今舉行股東會，董事長顏文隆在會中表示，展望今年依舊情勢嚴峻，由於疫情發展尚無法完全預測，市場劇烈波動風險始終存在，導致全球經濟仍舊充滿變數。

顏文隆表示，回顧去年全球政經情勢在新冠病毒、中美貿易戰、美總統大選與貨幣政策變化下，全球經歷一場挑戰，世界各國經濟都受到影響，台灣在全國努力抗疫下經濟情勢表現好，台灣股市更創下30年來歷史新高，在全球化之下，國際經濟產業與疫情變化對金融業影響甚鉅，但中信金在去年表現仍穩健良好。

展望今年，顏文隆表示，今年各項業務持續穩健發展，獲利表現良好，累積前六個月稅後盈餘334.49億元、每股稅後盈餘1.72元，依然是金控同業績優生。展望今年依舊情勢嚴峻，由於疫情發展尚無法完全預測，市場劇烈波動風險始終存在，導致全球經濟充滿變數，但堅信中信金會努力度過風雨、持續穩健發展。

中信金 疫情

延伸閱讀

中信金董座顏文隆：今年全球經濟仍充滿變數

疫情期間金融業三大事

挺進第一線化解多起大型群聚危機！新戰神王必勝 抗疫救援王

台中挺第一線醫護 企業捐自動拍痰機、面罩等增防護

相關新聞

16年彰銀案進入尾聲 吳東亮：鉅額投資被套牢連累發展

台新金今舉行股東會，台新金6月30日順利併購保德信人壽，近期將更名為台新人壽，也代表糾纏16年的彰銀案進入尾聲。台新金董...

國泰金蔡宏圖：疫情令人擔心 惟今年表現比去年好

國泰金（2882）今（23）日上午召開股東大會，董事長蔡宏圖上午致詞時表示，回顧2020年全年經營，在疫情影響下各行各業...

疫情難預測　中信金老董：今年依舊情勢嚴峻

中國信託金控今舉行股東會，董事長顏文隆在會中表示，展望今年依舊情勢嚴峻，由於疫情發展尚無法完全預測，市場劇烈波動風險始終...

蔡宏圖：歐美解封後疫情變化令人擔憂

國泰金今舉行股東會，國泰金董事長蔡宏圖在會中表示，7月開始歐美國家疫情解封，解封後疫情有開始上揚趨勢，這是比較令人擔憂的...

影／中信金股東會：強化海外布局

中信金控上午舉行股東會，董事長顏文隆表示，中信金累計上半年稅後盈餘334.49億元，年增率74%，每股稅後盈餘1.72元...

台新金股東會 吳東亮42字總結投資彰銀16年心得

台新金控（2887）今(23)日上午舉行股東常會，董事長吳東亮向股東報告時，談到台新金投資彰化銀行16年的心得，除了鉅額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。