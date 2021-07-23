聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情難預測 中信金老董：今年依舊情勢嚴峻
中國信託金控今舉行股東會，董事長顏文隆在會中表示，展望今年依舊情勢嚴峻，由於疫情發展尚無法完全預測，市場劇烈波動風險始終存在，導致全球經濟仍舊充滿變數。
顏文隆表示，回顧去年全球政經情勢在新冠病毒、中美貿易戰、美總統大選與貨幣政策變化下，全球經歷一場挑戰，世界各國經濟都受到影響，台灣在全國努力抗疫下經濟情勢表現好，台灣股市更創下30年來歷史新高，在全球化之下，國際經濟產業與疫情變化對金融業影響甚鉅，但中信金在去年表現仍穩健良好。
展望今年，顏文隆表示，今年各項業務持續穩健發展，獲利表現良好，累積前六個月稅後盈餘334.49億元、每股稅後盈餘1.72元，依然是金控同業績優生。展望今年依舊情勢嚴峻，由於疫情發展尚無法完全預測，市場劇烈波動風險始終存在，導致全球經濟充滿變數，但堅信中信金會努力度過風雨、持續穩健發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言