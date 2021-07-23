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元大期貨領航環境永續 全台首家推綠電分公司

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

元大期貨（6023）引領期貨業邁入綠能時代，積極推動ESG永續經營理念，落實環境保護行動。主動響應元大金控（2885）綠能策略，與其他子公司共同執行綠電採購計畫，階段導入元大證券、元大銀行及元大期貨全台五個營業據點，與再生能源業者合作，以「商辦綠電」模式採購綠電能源，從據點選擇、建築設計與軟硬體設備皆以節能為核心，而元大期貨預計明年第1季正式供電，成為期貨業首家推行100%使用綠能營業分點。

元大期貨許國村總經理表示，環境永續議題一直是公司十分重視的議題，期許團隊「用行動守護環境溫度，用服務傳遞客戶溫度」。公司選擇位於中部都會中心的台中自由路上設立「綠電分公司」，讓客戶一站完成期貨、證券與銀行多元投資理財業務。

此外，元大期貨致力於推動「e化金融綠色環境」服務，疫情間透過線上視訊與客戶互動，傳遞元大待客如家人般的溫暖，並舉行線上大型講座，每場人數皆突破百人參加，透過與分析師團隊線上諮詢，完整體驗元大的線上金融服務。

元大期貨為首家發行CSR報告書之期貨商，以「創新領航跨境永續」為年度經營目標，自2015年起接續取得ISO 14064-1溫室氣體盤查系統、ISO 14001環境管理系統之驗證，並於今年導入ISO 20400永續採購指南及ISO 14046水足跡盤查，把關環境管理作業。

營運過程中，元大期貨積極擴展業務數位化與線上作業推動，大幅減少作業過程中用紙，最新數據統計，截至今年6月線上開戶占比已來到七成，電子對帳單使用率亦突破九成多，讓客戶享有更便利的數位金融體驗，亦實踐集團對環境永續、社會責任與公司治理之最高管理原則。

此外，元大期貨一舉奪下2020年THE ASSET ESG CORPORATE AWARDS金獎，為亞洲唯一榮獲THE ASSET ESG國際大獎的期貨商，同時元大金控也獲得鉑金獎之肯定，展現集團在企業永續經營的用心。

元大金控 綠電 綠能

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