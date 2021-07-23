中信金董座顏文隆：今年全球經濟仍充滿變數

中信金控（2891）今（23）日上午召開2021年股東常會，董事長顏文隆於會中致詞時表示，由於疫情情勢與發展無法完全預測，市場劇烈波動的風險還是存在，預期今年情勢依然會是嚴峻的一年，全球經濟仍充滿變數。

顏文隆指出，去年全球政經情勢受到新冠肺炎疫情、中美貿易戰、美國總統大選、貨幣政策等影響，特別是疫情讓世界多國的經濟受到嚴重的衝擊，但中信金獲利表現依然穩健良好。中信金去年累計稅後純益為428.53億元，累計每股稅後純益（EPS）2.15元。

今年上半年中信金累計稅後純益為334.69億元，每股稅後EPS 為1.72元，顏文隆認為，今年各項業務動能也將持續穩健發展。

今年中信金也將以三大策略佈局，第一、積極擴大海外業務基盤，強化跨境協銷平台，同時持續評估海外市場投資機會，積極尋求合適併購及參股，第二、深化保險策略轉型，追求穩健發展，第三、強化數位金融發展，打造創新模式。

總經理吳一揆認為，去年海外營運環境雖然受到疫情影響，導致整體動盪的幅度較大，不過仍然持續看好海外市場的潛力，而目前台灣人壽也正在建設新核心系統，除了因應接軌監理規範所需之外，也會進一步加強數位能力，進而打造長期穩健競爭力。