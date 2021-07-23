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富邦金通過4元股利 董座蔡明興：台灣今年外貿樂觀

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

富邦金（2881）今（23）日上午召開股東會，董事長蔡明興致詞時表示，展望2021年，隨著疫情對經濟衝擊減緩，台灣外貿將有樂觀表現 ，富邦金追求經營績效之際，更將同步推動永續願景工程，朝亞洲一流金融機構目標前進。

富邦金今日股東會也通過普通股每股將配發3元現金股利及1元股票股利，合計總股利配發4元，創下歷史新高紀錄，配發率達46.8%。蔡明興也說，這是富邦金控時隔9年以來再次配發股票股利，現金股利及股票股利的組合，可望提供股東更好的實質收益。

另外，蔡明興也說，為了提升富邦金控的資本規模及強化財務結構，今日股常會中也提出資本公積轉增資發行新股案，將從資本公積提撥102億餘元撥充資本發行新股；我們今年度也提出了長期資金募集案，這是為了因應公司營運成長所需的長期資金需求，使資金募集管道更加多元化及彈性化，強化競爭力，對股東權益也有正面幫助。

富邦金總經理韓蔚廷上午致詞時也表示，去年元月下旬新冠疫情爆發以來，衝擊全球貿易與經濟活動，疫情及景氣壓力下，各國政府都推出刺激經濟財政政策，合計模高達13.8兆美元，各國貨幣政策寬鬆，利率降至極低水平。台灣經濟整體表現優於全球大多數國家，受惠遠距應用需求帶動出口成長，企業投資穩健擴張，台灣經濟成長率逾3.11%，疫情控制得宜，央行降息1碼，去年底也針對不動產重啟信用管制措施，總體經濟因素有利有弊下，富邦金控仍繳出可觀成績。稅後純益903億元與每股盈餘8.54元都是同業第一，合併總資產9.24兆元，淨值7629億元，都是富邦金歷史新高水準。展望未來金控將持續追求整體最適資本，以支持各子公司業務成長，及因應可能的經濟變化情勢，確保各子公司資本充足情況下，致力提升資本使用的效率。

富邦金股東會首次延期並更改地點。蔡明興上午致詞也提及，受到疫情影響，富邦金今年的股東常會延期到今天，股東會現場遵守主管機關三級警戒的防疫指引，嚴格限制實體室內場地人數在19人以下，以確保安全，對於造成股東不便，他也敬請股東見諒。

富邦金控 股東會

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