國泰金蔡宏圖：疫情令人擔心 惟今年表現比去年好

國泰金（2882）今（23）日上午召開股東大會，董事長蔡宏圖上午致詞時表示，回顧2020年全年經營，在疫情影響下各行各業、全世界各國家都受到相當影響，所幸都各國都有一些措施來幫助經濟的復甦，在台灣比較幸運的是，疫情控制比較得當，因此經濟發展上也比較稍微正常的發展。

蔡宏圖說，去年度國泰金也在這情況下繳出不錯的成績，也達到稅後純益760億元以上，相信今年開始，疫情受控制下，各國經濟都產生復甦現象，上半年不管是股市、債市表現都優於大家的預期，經濟復甦成長的腳步不斷地、還在繼續中。當然我們看到7月開始有些歐美國家，受疫情受控下解封，解封有一些疫情又上揚，這是令我們擔心的地方，但是我們認為今年整體以來，應該經濟復甦腳步持續，雖然疫情發展還是不確定，非常令人擔心，但2021年度比去年度會有更好的表現，也希望股東繼續支持。

國泰金今日股東會亦通過配股案，包括普通股每股擬配發現金股利2.5元，將訂於7月26日除息，合計分配新台幣329億2,302萬元，此外甲種特別股現金股利每股配發2.28元。合計分配新台幣18億9,992萬元。乙種特別股每股配發2.13元，合計分配新台幣14億9,100萬元。

國泰金2020年經營績效卓越，締造全年合併稅後盈餘新高紀錄，達新台幣760 億元(27.1 億美元)，每股盈餘新台幣 5.41元，國泰人壽及國泰世華銀行為主要獲利貢獻來源。