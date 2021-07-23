快訊

莫德納疫苗只剩82萬劑！還有277萬人等打第2劑

整理包／110指考戰士把握最後週末！各科考前衝刺重點一次看

國內公營行庫 積極參與永續發展債券市場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣土地銀行於今(23)日發行新台幣10億元可持續發展債券，並於櫃買中心上櫃掛牌。自2017年推出綠色債券制度以來，已有6家國內公營行庫發行7檔永續發展債券，發行金額達70億元，顯見國內公營行庫積極參與永續發展債券市場，落實其對環境友善與社會責任的重視與關懷。

櫃買中心表示，臺灣土地銀行這次發行的可持續發展債券，發行金額為新台幣10億元，5年期，票面利率為固定利率0.39%，由安侯建業聯合會計師事務所擔任外部評估機構及出具驗證報告。債券所募資金在綠色投資計畫部分，主要用於太陽光電、離岸風力發電等再生能源發電設備購置之放款；在社會效益投資計畫部分則分為三項：提供教育設施及醫療院所之融資和金融服務、提供興建合宜住宅及社會住宅所需資金、以及協助中小企業、微型企業及受疫情影響遭受重大經濟衝擊之企業進行專案貸款。

櫃買中心表示，可持續發展債券制度自2020年10月上線以來，發行規模已達新台幣534億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀、台北富邦銀行、智利政府、合作金庫銀行、高盛金融國際公司及臺灣土地銀行所發行，櫃買中心期望透過可持續發展債券的推動，為企業提供永續發展與轉型所需資金之融資管道，並為國內投資人提供更多元之投資選擇，有關更多永續發展債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站( www.tpex.org.tw )之「永續發展債券」專區查詢。

債券 櫃買中心

延伸閱讀

亞泰、亞泰金屬一轉換公司債 今起預收款券

PIMCO調查 投資人將加碼新興股

櫃買：國際債券今年以來發行檔數年增12.7%

台蠟、倚強科、建榮、創惟及研通 今日起預收款券

相關新聞

防疫雙險保單 衝破千萬件

國人加速施打疫苗，防疫險與疫苗雙險持續熱賣，據金管會最新統計，截至7月21日止，產險防疫相關保單承保件數已正式衝破千萬件...

股匯反彈 新台幣終結連四貶

外資重返台股，推升股價指數歡慶大漲逾百點，國內金融市場重演令投資人振奮的股匯雙漲行情。在外資轉為匯入下，新台幣匯率昨（2...

理專盜領案 台新銀被重罰

台新銀行理財專員因12年來長期挪用客戶款項高達新台幣3.47億元，昨（22）日金管會正式祭出重罰3,000萬元，創下金管...

台股大多頭 劵商獲利全年有機會突破千億

台股近二年上演難得一見的大多頭行情，證券商總算擺脫過得苦哈哈日子，全年整體證券商獲利有突破千億元的驚人水準機會，業界大老...

華南永昌投信 傳黃昭棠掌舵

華南金控旗下華南永昌投信昨（22）日公告董事長呂金火辭職，辭職生效日為7月27日，據傳新任董事長將由前元大投信總經理黃昭...

永豐金員工打疫苗 提供兩天有薪假

永豐金控昨（22）日宣布，再射出防疫三支箭，提供假期以及疫苗險，全體員工於團保中附加疫苗險，此外，提供每劑二天有薪疫苗接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。