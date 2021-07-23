集保e手掌握送大禮 中獎幸運兒防疫投資兩兼顧

集保結算所與證券商公會於5月13日起至6月30日共同舉辦「全新集保e手掌握 大獎帶回家」的投資人抽獎活動，已順利圓滿完成，並吸引約80萬投資人熱烈參與，這次活動共計抽出iPhone 12智慧型手機100台、Gogoro電動機車30台與Switch家庭遊樂器90台！許多居家辦公的幸運得主接獲中獎通知都直呼超幸運，可稱作是疫情期間的小確幸。

集保結算所董事長林修銘表示，集保e手掌握App截至目前已吸引超過250萬用戶使用，為持續服務廣大投資人，今年更首度與七家銀行合作提供存款帳戶資訊查詢新功能，另與12家銀行洽談合作中，未來將持續提供投資人連結更多銀行，以呼應投資人對於款券資訊合一的期待，讓集保e手掌握App成為整合證券、基金及銀行資產的全方位資產管理利器。

另外，因應公開發行公司股東會延至8月31日前召開，集保結算所總經理朱漢強說，投資人可多利用集保e手掌握App的股東權益功能，手刀點選即可查詢最新股東會日期和除權除息相關資訊，確保權益不受損，防疫投資兩兼顧。

這次全新集保e手掌握 大獎帶回家抽獎活動期間，新開戶申請手機存摺比例不畏疫情、逆勢攀升，從2020年77%大幅提升至93%，成功吸引超過16.3萬的新開戶，其中，採線上開戶約11.7萬戶，選擇使用分戶帳則約2.7萬戶。

及寶說，這次抽獎活動，也成功帶動投資人使用連結銀行新功能，連結銀行戶數已逾9萬戶，集保結算所感謝所有投資人與證券商的參與協助，未來集保結算所仍會持續推出更多便利的新功能與豐富的獎勵活動，並恭喜獲獎的幸運兒，中獎投資人可於8月31日前回覆中獎回函，把幸運好禮帶回家。

中獎名單與詳細活動辦法，請上「集保e手掌握」推廣網頁：https://epassbook.tdcc.com.tw/zh/e3.aspx