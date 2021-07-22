與5千座太陽能電廠合作 永豐銀上半年綠色融資增百億

永豐銀行響應政策、創新推展綠色金融服務，今（2021）年上半太陽能電廠融資餘額增加百億元。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐積極開發綠色金融服務的多元性，包括2月協助建置新北市單一案場最大屋頂型太陽光電系統；3月攜手售電業者打造綠電交易電子商務平台以推動市場自由化；5月統籌主辦旗下第一個「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式。

截至6月底，永豐銀行旗下新增太陽能電廠融資餘額較去年底增加約100億元、合作太陽能電廠總數約累計達5,400座，朝累計1座核能電廠裝置容量邁進，未來將持續擴大台灣綠色能源應用、發展潔淨能源。

永豐銀行表示，自2012年起，永豐響應政府綠能並力推多項綠色金融服務、積極建構產業生態圈，去年成功推行台灣首宗「漁電共生」專案融資，打造多元化電力供應樣態；同時首創民間綠電交易融資架構，建構創能、儲能、節能及綠電交易生態圈。

今年上半年再創三項重要產業指標，打造綠電供應鏈，包括協助建置新北市單一案場最大屋頂型太陽光電系統；統籌主辦旗下第一個「漁電共生」太陽能電廠聯貸案，落實土地資源多元利用；同時，創新推展交易模式、攜手售電業者打造綠電交易平台並扮演第三方角色提升售電端及購電端交易安全性，以一站式收款、付款管理機制，推動綠能交易邁向電商全新時代；除太陽能之外，永豐也投入陸域風電設備融資，提供最完整的綠色金融服務。

除積極協助產業打造台灣綠電供應鏈外，永豐銀行於2017年、2019年及去（2020）年陸續發行台灣首檔綠色債券及可持續發展債券，今年5月更發行全台首檔社會責任債券（Social Bond）募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫、大力支持再生能源及綠色環保產業。